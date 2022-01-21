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Yeni ‘süper gıda’ Habeş muzu olabilir!

#Süper Gıda#Habeş Muzu#Dünya
Yeni ‘süper gıda’ Habeş muzu olabilir

Etiyopya’da bulunan Awasa Üniversitesi’nde Eylül 2021’de yapılan araştırmada, muzgillerden ‘habeş muzu’ olarak bilinen Ensete Ventricosum meyvesinin, özellikle iklim krizinde ‘süper gıda’ rolünü üstlenebileceği ifade edildi. Meyvenin direkt olarak tüketilemeyeceği, ancak köklerinin yulaf lapası ve ekmek yapımında kullanılabileceği aktarıldı.

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Araştırmayı kaleme alan bilim insanları, muzgiller ailesinin bir parçası olduğu ifade edilen ‘habeş muzu’nun gelecek için önemli bir gıda kaynağı olabileceğini düşünüyor. Etiyopya’nın dışında fazla bilinmeyen bu meyvenin, geniş bölgelere yayılabileceği ve daha geniş bölgelerde yetişebileceği ifade edildi. Bilim insanları, bu meyvenin insanlar tarafından direkt olarak tüketiminin mümkün olmadığını; ancak köklerinin yulaf lapası ve ekmek yapmak yapımında kullanabileceğini belirtti. Ayrıca makalede, 100 milyona kadar insanın beslenmesine olanak sağlayabileceği ve diğer Afrika ülkelerinde gıda güvenliğini olumlu yönde etkileyebileceği aktarıldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, GIDA KRİZİNİ DOĞURABİLİR

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde gıda krizlerinin ortaya çıkabileceğinden endişe duyuyor. Bu kapsamda birçok bilim insanının, özellikle gıda güvenliği konusunda ‘yeni arayışlar içinde olduğu’ ifade ediliyor.

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#Süper Gıda#Habeş Muzu#Dünya

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