Yeni Şam yönetiminden Suriyeli mültecilere çağrı: Evinize dönün

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Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından kurulan geçiş hükümetinin başbakanı atanan Muhammed El Beşir, Suriye’nin tüm şehirlerinde güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edileceğini belirterek ülke dışında yaşayan milyonlarca mülteciye “Yeniden doğuşa yardımcı olmak için geri dönün” çağrısında bulundu.

‘OTORİTEYİ TESİS EDECEĞİZ’

El Beşir, ilk uluslararası röportajını verdiği İtalyan gazetesi Corriera Dela Sella’ya, insanların normal hayatlarına dönmeleri için “devletin otoritesini yeniden tesis edeceklerini” söyledi. Geçiçi Başbakan, yeniden inşa sürecinde insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak milyonlarca Suriyeli mülteciye “Artık haysiyeti ve onurunu kazanmış özgür Suriye’ye geri dönün” diyerek seslendi. 2011’de başlayan iç savaştan bu yana 14 milyondan fazla Suriyelinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

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‘ZOR AMA BAŞARACAĞIZ’

Suriyelilerin su ve elektrik gibi temel hizmetlerden yoksun halde yaşadığını belirten El Beşir, ülkenin parasının değersiz ve mali durumunun kötü olduğunu belirterek “Borç çok büyük, zorluklar devasa ama başarılı olduğumuz İdlib deneyimimiz var. Suriye’yi geliştirebiliriz. Zaman alacak ama amaca ulaşacağız” diye konuştu. Kurulacak hükümetin İslam devleti olup olmayacağıyla ilgili soruya ise “Adalet dini olan İslam, Batı ülkelerine yanlış anlatıldı. Sırf İslamcı olduğumuz için Suriye’deki tüm halkların ve tüm mezheplerin haklarını garanti altına alacağız” yanıtını verdi.

SERBEST PİYASAYA GEÇİŞ

Bu arada yeni Şam yönetimi, ülkenin işinsanlarıyla yapılan toplantının ardından “serbest piyasa modelininin benimseneceğini ve ülkenin küresel ekonomiye entegre edileceğini” duyurdu. Şam Ticaret Odaları Başkanı Bassel Hamvi, on yıllardır süren devlet kontrollü ekonomiden serbest piyasa modeline geçileceğine dair işinsanlarına bilgi verildiğini açıkladı.

COLANİ: BAŞKA SAVAŞ YOK

Rejimi deviren silahlı muhalif grupların başında gelen Heyet Tahrir Şam’ın lideri Ebu Muhammed El Colani ise “Batılı ülkelerin yeni Suriye yönetiminden korkması için bir sebep olmadığını” söyledi. İngiliz Sky News’a konuşan El Colani, “Hiçbir ülkenin korkmasına gerek yok. Ülke başka bir savaşa hazır değil ve başka bir savaşa da girmeyecek” diyerek, “korkunun kaynağı olan rejimin ortadan kalktığını” ve Suriye’nin artık yeniden kalkınma ve yapılanmakla meşgul olacağını söyledi. ABD başta olmak üzere Batılı hükümetlerin birçoğu HTŞ’yi terör örgütü olarak tanımlıyor.

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HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Suriye’nin başkenti Şam’da rejimin devrilmesinden üç gün sonra bankalar ve mağazalar yeniden açıldı ve ülkenin yeni polis şefi Fuad el-Şami “tam güvenlik ve düzeni” sağlama sözü verdi. Şami, “Savaşçılarımız Şam’da devriye gezmek üzere konuşlandırıldı. Ülkenin her yerinde tam güvenlik ve düzen sağlanana kadar dinlenmeyeceğiz” dedi. İki gün kapalı kalan tarihi Hamidiye Çarşısı yeniden kalabalıklarla dolup taşmaya başladı. Hasar gören Şam Uluslararası Havalimanı’nda da onarım çalışmaları başladı.