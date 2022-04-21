Yeni salgın korkusu: Gizemli hepatit vakaları yayılıyor!

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İngiltere'de başlayan ve çocukları hedef alan gizemli hepatit (karaciğer iltihabı) vakaları yayılmaya devam ediyor. Hastalık ABD, İrlanda, Danimarka, Hollanda ve İspanya'nın aralarında bulunduğu 7 ülkede görüldü. Çocuklarda hepatit vakalarının görüldüğünü açıklayan son ülke İsrail oldu.

KARACİĞER NAKLİNE İHTİYAÇ DUYANLAR VAR

İsrail çocuklar arasında 12 hepatit vakası görüldüğünü duyururken İngiltere'de Ocak başından beri görülen vaka sayısı 108'i buldu. Çocuklardan 8'nin durumunun ağır olduğu ve karaciğer nakline ihtiyaç duydukları açıklandı.

ABD'nin Alabama eyaleti halk sağlığı birimi de 1-6 yaş arası çocuklarda dokuz vaka bulunduğunu ve ikisinde karaciğer nakline ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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KAYNAĞININ NE OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Bilim insanları aniden ortaya çıkan ve çocuklarda hızla yayılan hastalığın arka planında ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) hastalığın kaynağını araştırdıklarını açıkladılar.

SEBEBİ ADENOVİRÜS MÜ?

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı hepatit vakalarında genellikle hafif soğuk algınlığına, kusmaya ve ishale neden olan yaygın bir virüs ailesi olan adenovirüslerin rol oynayabileceğine inanıyor.

Ajans bugün yaptığı açıklamada İngiltere'deki vakaların yaklaşık yüzde 77'sinin adenovirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Adenovirüsler, genellikle soğuk algınlığı, kusma ve ishal gibi bir dizi yaygın hastalığa neden olan virüsler

UZUN SÜRELİ KARANTİNALAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİNİ ZAYIFLATTI

Hastalığın yayılmasını araştırmakla görevli uzmanlar, koronavirüsten kaynaklı uzun süreli karantinaların çocukların bağışıklığını zayıflatarak, adenovirüs riskine katkıda bulunmuş olabileceğini düşünüyor.

Bilim insanlarının üstünde durduğu bir diğer seçenek ise yaşanan durumun pandemi sırasında 'olağandışı mutasyonlar' kazanmış bir virüsten kaynaklanıyor olma ihtimali.

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OLAĞANDIŞI BİR DURUM

İsminin açıklanmasını istemeyen bir bilir kişi The Telegraph'a yaptığı açıklamada çocuklarda hafif hepatit vakalarının görülebildiğini ancak şimdilerde görünen ve karaciğer nakli gerektirecek düzeyde ciddi hepatit vakalarının son derece olağandışı olduğunu belirtti.

YENİ KÜRESEL SALGIN KORKUSU

Uzmanların korkutan açıklamaları ülkelerde 'yeni bir küresel salgın' korkusuna neden olurken DSÖ, bazı hepatit vakalarında Kovid-19'un tespit edildiğini, fakat hepatit vakalarının Kovid-19 ile bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini vurguladı.



Sağlık uzmanları, bulaşmayı önlemek için el yıkama başta olmak üzere hijyen kurallarına dikkat edilmesi, semptomların gözlenmesi ve hastalık endişesi halinde doktora başvurulmasını tavsiye ediyor.

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HEPATİT NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karaciğer iltihabını tanımlamak için kullanılan geniş bir terim. Genellikle virüslerin yol açtığı bir enfeksiyon olan hepatit, bazı kimyasallara maruz kalma, aşırı alkol ve bazı genetik hastalıklardan da kaynaklanabilir. Hastalarda genellikle ciltte ve gözlerde sarılık, koyu renk idrar, cilt kaşıntısı, kas ağrısı ve iştah kaybı belirtileri görülüyor.



Belirli virüslerin yol açtığı A, B, C, D ve E olarak adlandırılan beş ana hepatit türü bulunuyor. Bazı hepatitler ciddi bir soruna yol açmadan iyileşme gösterirken, bazıları uzun süreli olabiliyor.

Ancak çocuklarda rastlanan karaciğer iltihaplanmalarının bunlardan kaynaklanmadığı belirlendi.