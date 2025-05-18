Yeni Papa'nın tarihi yemin töreni! Siyasetçiler Vatikan'a akın etti... Leo Papamobil'de halkı selamladı

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Katolik dünyasının ilk Amerikalı papası unvanını taşıyan 69 yaşındaki 14. Leo, beyaz Papamobil içinde Vatikan Meydanı'nda ilerlerken binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Meydanda toplanan kalabalık, bayraklar sallayarak ve tezahüratlar yaparak yeni Papa'yı heyecanla karşılarken, Leo ilk kez Papamobil ile halkı selamladı.

Özellikle Amerikan Katoliklerinin büyük ilgi gösterdiği tarihi günde, dünyanın dört bir yanından gelen insanlar, Vatikan'da Leo'nun yemin törenine katılacak.

Yeni Papa'nın resmi olarak göreve başlayacağı ayin için çok sayıda siyasetçi de Vatikan'a geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tören için Vatikan'a gelen isimler arasında yer aldı.

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1963'TEN BERİ DÜZENLENEN EN GÖRKEMLİ TÖREN

İtalyan güvenlik güçleri, etkinlik için "olağanüstü" önlemler aldı. Meydan çevresine keskin nişancılar konuşlandırılırken, Vatikan'a dron engelleme sistemleri yerleştirildi. Binlerce polis memuru, törenin güvenli bir şekilde tamamlanması için görev yapıyor.

AFP'nin haberine göre, 1963 yılından bu yana ilk kez bu kadar görkemli bir tören düzenleniyor. Katolik dünyasının yeni lideri, kardinaller eşliğinde meydana yürüyüş yapacak. Dev ekranlar, kalabalığın töreni takip etmesini sağlayacak.

BALIKÇININ YÜZÜĞÜNÜ TAKACAK

Tören sırasında papalığın geleneksel sembollerini teslim alacak olan Leo, kendisi için özel olarak hazırlanan "balıkçının yüzüğünü" teslim alacak. Bu yüzük, papanın şahsi mührünü taşıyor ve resmi evrakları damgalamak için kullanılıyor. Papanın vefatından sonra yüzük imha edilerek yeni papa için yeni bir yüzük yapılıyor.

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İLK ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPACAK

Papa 14. Leo'nun halefi Franciscus, ölümünden önce İznik'i ziyaret etmeyi planladığını açıklamıştı. Leo, göreve başlamasının ardından gazetecilere verdiği bir demeçte İznik'i ziyaret etmek için hazırlandığını duyurdu.

Leo'nun ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye'ye olması bekleniyor. 14. Leo, Katolikler için tarihi öneme sahip İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünde Türkiye'ye gelerek bir dizi etkinliğe katılacak.

İZNİK KONSİLİ'NİN ÖNEMİ

MS 325 yılında Roma İmparatoru Konstantinos'un çağrısıyla toplanan İznik Konsili, Hristiyan doktrininin şekillenmesinde kritik rol oynamıştı. Din tarihçileri, bu toplantının Hristiyan inancının temel ilkelerinin belirlendiği en önemli evrensel konsil olduğunu vurguluyor.