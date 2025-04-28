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Yeni papanın seçileceği tarih açıklandı

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#Vatikan#Papa Seçimi#Konklav
Yeni papanın seçileceği tarih açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 14:10

Vatikan yetkilileri, Katolik Kilisesi'nin yeni liderini seçmek üzere düzenlenecek konklav hazırlıkları kapsamında Sistine Şapeli'nin halka kapatıldığını bildirdi. Tarihi şapel, 28 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ziyaretçilere kapalı olacak.

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Vatikan Müzeleri'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Sistine Şapeli, yaklaşan konklav hazırlıkları nedeniyle geçici olarak halka kapatılmıştır" denildi. Bu önlemin, yeni papa seçimi için gereken gizlilik ve güvenlik önlemlerinin alınabilmesi amacıyla uygulandığı kaydedildi.

İtalyan ANSA haber ajansının Vatikan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yeni papanın seçileceği konklav toplantısının 7 Mayıs 2025 tarihinde başlaması planlanıyor.

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Geleneksel papa seçim sürecinin başlamasıyla birlikte, dünyanın dört bir yanından 135 kardinalin Roma'ya hareket etmesi bekleniyor.

Sistine Şapeli'nin kapatılması, her konklav öncesinde alınan rutin bir önlem olarak biliniyor. Michelangelo'nun ünlü freskleriyle bezenmiş tarihi mekan, yüzyıllardır papa seçimlerine ev sahipliği yapıyor. Yetkililer, şapelin kapalı kalacağı süre boyunca, Vatikan Müzeleri'nin diğer bölümlerinin ziyarete açık olmaya devam edeceğini belirtti.

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#Vatikan#Papa Seçimi#Konklav

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