Yeni Papa ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Papa Francis'in, 24 Mayıs'ta Türkiye gelmesi ve İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılması bekleniyordu.

İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, Papa'nın Türkiye ziyaretine ilişkin süreci CNN Türk’e açıkladı.

CNN Türk'te Serdar Korucu'ya röportaj veren Palinuro, “Normalde 24 Mayıs’ta Papa buraya gelecekti. Ve Papa son dakikaya kadar bu ziyareti iptal etmek istemedi. O kadar ki Vatikan’dan bir delegasyon bekleniyordu bu ziyareti hazırlamak için, bir kardinal ve 14 yardımcısı Türkiye devleti ile görüşerek bu ziyareti hazırlayacaktı” dedi.

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“Papa Francesco’nun ziyareti de Cumhurbaşkanı sayesinde olacaktı” diyen Papalık Vekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Papa’ya özel davet gönderdiğini söyledi.

Papalık Vekili, “İznik’te devlet tarafından özel bir hazırlık gerçekleştiriliyor. İznik Konsili’nin arkeolojik alanı turistlere, ziyaretçilere hazır olsun diye özel bir hazırlık yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Papalık Vekili, “Yeni Papa, seçildikten sonra devlet tarafından yeniden davet edilirse kesinlikle buraya gelecek ve böylece Papa’nın ilk ziyareti Türkiye’ye olacak” diye ekledi.