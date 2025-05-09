Yeni Papa ilk vaazını verdi: 'Tanrı kutsal emaneti bana teslim etti'

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Yeni Papa, insanları "Tanrı'nın yarattığı mucizeleri keşfetmeye" davet etti. Konuşmasına İtalyanca devam eden Papa, konuşmasını Matta İncili'nden Aziz Petrus'un "Sen Mesih'sin, yaşayan Tanrı'nın Oğlu'sun" sözleriyle sürdürdü.

Papa Leo, Kilise'nin sadık bir yöneticisi olma sözü verdiği vaazında sade bir dil kullandı. Leo, "Tanrı beni havarilerin Prensi'nin (İsa'yı kastediyor) halefi olarak seçti ve bu kutsal emaneti bana teslim etti" ifadelerini kullandı.

FRANCIS'İN ÇİZGİSİNİ SÜRDÜRECEK

Konuşmasının devamında Katolik Kilisesi'nin misyonerlik çalışmalarının önemine değinen Papa Leo, "İncil'in mesajını iletmenin zor olduğu bölgelerde faaliyetlerimizi sürdürmeliyiz" diyerek, selefi Papa Francis'in dünyanın arka planda bırakılmış bölgelerine öncelik verme çizgisini sürdüreceğinin sinyallerini verdi.

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CNN International'ın haberine göre, Kilise'nin eskiden etkin olmadığı bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırması gerektiğini vurgulayan Leo, şunları dile getirdi:

"Bunlar, İncil'i vaaz etmenin ve onun gerçeğine tanıklık etmenin kolay olmadığı, inananların alay konusu olduğu, karşı çıkıldığı, hor görüldüğü veya en iyi ihtimalle hoşgörülüp acındığı yerlerdir. Ancak, tam da bu nedenle, misyonerlik faaliyetlerimizin acilen ihtiyaç duyulduğu yerlerdir."

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK ÇAĞRISI

Vaazın devamında din adamlarına alçakgönüllü olma çağrısı yapan Papa, Aziz İgnatius'un sözlerini hatırlatarak, "Mesih'in yüceliğini gölgelememek için kendilerini 'küçük' hale getirmeleri gerektiğini" söyledi.

14. Leo, insanların iyi bir yaşam için inanca ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnanç eksikliği çoğu zaman hayatın anlamının kaybı, merhametin ihmal edilmesi, insan onurunun korkunç ihlalleri, aile krizi ve toplumumuzu etkileyen pek çok başka trajik yarayla birlikte görülür."

İlk vaazların geleneksel olarak yeni papanın önceliklerini yansıttığı biliniyor. 14. Leo'nun konuşması Fransisken geleneğine bağlı kalacağını gösteriyor. Peru'daki uzun hizmet döneminden edindiği deneyimlerin, papalık görevine yansıması bekleniyor.