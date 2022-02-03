Yeni Omicron alt varyantı BA.2 hakkında neler biliyoruz?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
G.Sarayın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu İşte transferin hikayesi...G.Saray'ın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu! İşte transferin hikayesi...#Transfer
Atinadan itiraf gibi açıklama TÜRK İHAları resmen dert olduAtina'dan itiraf gibi açıklama! TÜRK İHA'ları resmen dert oldu#Yunanistan
Amerikan desteği siyasette işe yarar mıAmerikan desteği siyasette işe yarar mı?#Abdi İpekçi
Kripto paralar durgunlaştı Piyasada yaprak kıpırdamıyorKripto paralar durgunlaştı! Piyasada yaprak kıpırdamıyor#Kripto Para
Altın fiyatlarında hareketlenme Kritik veri bekleniyorAltın fiyatlarında hareketlenme! Kritik veri bekleniyor#Altın
T hücresi müjdesi... Omicrondan sevindiren haber geldiT hücresi müjdesi... Omicron'dan sevindiren haber geldi!#Omicron
Türkiyeyi dehşete düşüren olay İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladıTürkiye'yi dehşete düşüren olay! İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladı#İrem Ay
Erdoğan’dan Kabine değişikliği mesajıErdoğan’dan Kabine değişikliği mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Transfer bitti derken Sinan Gümüş krizi F.Bahçe eli boş döndüTransfer bitti derken Sinan Gümüş krizi! F.Bahçe eli boş döndü#Transfer
İşte Yargının Eren Komiseri Uğur Aslanın gerçek kızıİşte Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın gerçek kızı#Uğur Aslan
İrem Derici ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asaletİrem Derici ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asalet!#İrem Derici
Trafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’daTrafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’da#Trafik Sigortası
Boşanacakları konuşuluyordu... Ünlü oyuncudan sürpriz hamleBoşanacakları konuşuluyordu... Ünlü oyuncudan sürpriz hamle!#Burcu Kıratlı
HABERLERDünya Haberleri

Yeni Omicron alt varyantı BA.2 hakkında neler biliyoruz?

#BA.2#Omicron#Dünya
Yeni Omicron alt varyantı BA.2 hakkında neler biliyoruz

OMicron'un alt varyantı BA.2 ile ilgili araştırmalar sürüyor. 57 ülkede tespit edilen BA.2'nin Omicron'dan daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor. Peki eni Omicron alt varyantı BA.2 hakkında neler biliyoruz?

Haberin Devamı

Yüksek düzeyde bulaşıcılığa sahip Omicron varyantı, şu anda dünyadaki Covid enfeksiyonlarının yarısını oluşturuyor.

Ancak Omicron, koronavirüsün bazı birbiriyle yakından bağlantılı türleri için kullanılan bir genel bir terim ve en çok görülen Omicron alt varyantı ise BA.1.

Şimdi daha fazla ülke, özellikle de Asya ve Avrupa ülkeleri, BA.2'nin neden olduğu bir vaka artışı bildirdi. BA.2 diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcıymış gibi görünürken, henüz daha ağır bir hastalığa yol açtığına dair bir kanıt yok.

Peki bu yeni varyant hakkında ne ölçüde kaygı duymalıyız? İşte yeni Omicron varyantı hakkında bildiklerimiz.

Virüsler mutasyon geçirip, yeni varyantlar ortaya çıktığında bazen alt türlere ayrılabiliyor. Örnegin Delta varyantının 200 farklı alt varyantı var.

Haberin Devamı

Aynısı Omicron'da da görüldü. Bunlar arasında BA.1, BA.2, BA.3 ve B.1.1.529. bulunuyor. Vakaların büyük çoğunluğuna yol açan BA.1 Omicron varyantı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO) 25 Ocak itibariyle küresel GISAID veri tabanına gönderilen örneklerin yaklaşık yüzde 99'u bu alt varyanttı.

BA.1 ve BA.2 benzer olmakla birlikte, aralarında 20 mutasyon fakı bulunuyor. BA.2'nin nerede ortaya çıktığı belli değil, ancak ilk olarak Filipinler'de tespit edildi.

BA.2 NERELERDE YAYILIYOR?

WHO, bu omicron alt varyantının 57 ülkede tespit edildiğini söyledi. Kuruluş, bazı ülkelerde genetik yapısı incelenen virüslerin yarısından fazlasının BA.2 olduğunu da ekledi.

Bazı yerlerde, kayıtlara geçen alt varyant vakalarındaki yükseliş keskin oldu. Danimarka Statens Serum Enstitüsü'ne (SSI) göre BA.2 enfeksiyonları Ocak ayında bildirlen Covid vakalarının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Moleküler Biyolog Bijaya Dahakal da Hindistan'da BA.2'nin hızla Delta ve BA.1 varyantlarının yerini aldığını söyledi. Şimdiden bazı eyaletlerde bu alt varyant hakim ve büyük olasılıkla ülkedeki üçüncü dalganın arkasındaki itici güç oldu.

Filipinler Sağlık Bakanlığı BA.2 alt varyantının Ocak sonunda toplanan numunelerde daha çok görüldüğünü belirtti. İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu'na (UKHSA) göre İngiltere'de de şu ana dek 1000'den fazla teyitli BA.2 vakası görüldü.

Haberin Devamı

İngiliz sağlık yetkilileri BA.2 "gözlem altındaki varyant" statüsüne aldı. Bu da bu alt varyantın izleneceği, ancak aşırı kaygı da duyulmadığı anlamına geliyor.

UKSHA'nın Covid Direktörü Dr. Meera Chande göre BA.2, Almanya'da da Delta ve BA.1'den daha hızlı büyüyor.

BA.2 DAHA MI BULAŞICI?

Danimarka'da SSI'ın 8500 hane ve 18 bin birey üzerinde yaptığı araştırmada BA.2'nin, BA.1'e kıyasla "önemli ölçüde" daha bulaşıcı olduğu sonucuna varıldı.

Çalışmada, BA.2 alt varyantının aşılardan daha iyi kaçabildiğine yönelik bazı kanıtlar da elde edildi. Ancak yine de aşılıların bu varyanta yakalanma ve başkalarına bulaştırma riski aşısızlara kıyasla daha az.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada da, BA.2'nin daha bulaşıcı olduu sonucuna varıldı. Ancak ilk değerlendirmelerde, her iki alt varyantta da aşıların semptomatik Covid'e karşı daha az etkili olduğuna dair bir kanıta rastlanmadı.

Haberin Devamı

BA.2 DAHA MI TEHLİKELİ?

BA.2'nin diğer Omicron alt varyantlarına kıyasla daha ağır hastalığa yol açtığına işaret eden bir veri yok. WHO'dan Dr. Boris Pavlin "BA.2'nin hakim olmaya başladığı diğer ülkelere baktığımızda, hastaneye yatışlarda beklediğimiz düzeyde bir artışla karşılaşmadık" dedi.

UCL Genetik Enstitüsü'nin Direktörü Prof. Francois Balloux BA.1 ve BA.2'nin epidemiyolojik açıdan Omicron'un büyük ölçüde benzer alt varyantları olduğunu" söylüyor.

Uzmanlar, diğer varyantlarda olduğu gibi aşıların ağır hastalıklara ve hastaneye yatışlara karşı yüksek derecede etkili olduğuna inanıyor. Dr. Chand "Şu ana dek BA.2'nin, BA.1'e kıyasla daha ağır hastalığa yol açıp açmadığını belirlemek için kanıtlar yetersiz" dedi.

Haberin Devamı

Dr. Chand ayrıca "İhtiyatlı olmalı ve aşılanmalıyız. Düzenli olarak hızlı antikor testleri yapmalı, belirti görülürse de PCR testine gitmeliyiz" tavsiyesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BA.2#Omicron#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan