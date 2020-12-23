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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeni NAVTEX: Bu kez tam 6 aylık

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Yeni NAVTEX: Bu kez tam 6 aylık
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Türkiye, kasım sonunda Antalya Limanı’na geri dönerek bakıma alından Oruç Reis sismik araştırma gemisi için dün akşam yeni Navtex (denizcilere duyuru) yayınladı.

15 Haziran 2021 akşamına kadar geçerli olacak Navtex’in süresinin yaklaşık altı ay olması dikkat çekti. Aynı sürede Ataman ve Cengizhan isimli teknik destek gemileri de Oruç Reis’e eşlik edecek. Antalya Limanı’ndan ayrıldığı bildirilen Oruç Reis’in sismik araştırmalarını, yine Türkiye karasuları içinde, Meis Adası açıklarında yapması bekleniyor.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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