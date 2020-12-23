Yeni NAVTEX: Bu kez tam 6 aylık

15 Haziran 2021 akşamına kadar geçerli olacak Navtex’in süresinin yaklaşık altı ay olması dikkat çekti. Aynı sürede Ataman ve Cengizhan isimli teknik destek gemileri de Oruç Reis’e eşlik edecek. Antalya Limanı’ndan ayrıldığı bildirilen Oruç Reis’in sismik araştırmalarını, yine Türkiye karasuları içinde, Meis Adası açıklarında yapması bekleniyor.