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Yeni mutasyon Avrupa’da ilk kez görüldü

#Koronavirüs#Kovid-19#Varyant
Yeni mutasyon Avrupa’da ilk kez görüldü

Güney Afrika’da tespit edilen B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 mutasyonu Belçika’da görüldü.

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Güney Afrikalı bilim adamları geçtiğimiz günlerde ülkede B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğini açıklamıştı. Güney Afrika mutasyonunun tespitinin ardından bazı ülkelere Afrika’daki bazı ülkelere olan sınırlarını kapatma kararı aldı.

Belçika ise ülkede ilk B.1.1.529 olarak adlandırılan Güney Afrika mutasyonu tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, yeni mutasyonun aşısız bir kişide tespit edildiğini ifade ederek, şahsa 22 Kasım’da yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.

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#Koronavirüs#Kovid-19#Varyant

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