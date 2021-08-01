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Dünya
Haber Giriş: 01.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeni kraliçe

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Yeni kraliçe

Dizi ve film izleme platformu Netflix’in İngiliz kraliyet ailesini konu alan ‘Crown’ dizisinin yeni sezonunda İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’i (95) canlandıracak oyuncu belli oldu.

Olivia Colman ve Claire Foy’dan sonra Kraliçe’yi 65 yaşındaki Imelda Staunton canlandıracak. Olivia Colman, kraliçenin gençlik, Claire Foy orta yaşlı dönemini canlandırmıştı. Harry Potter film serisinde de oynayan Staunton’un beş ve altıncı sezonda Kraliçe’nin olgunluk dönemini canlandırması bekleniyor.

Kraliçe 2. Elizabeth’i canlandıran Olivia Colman, üçüncü sezondaki rolü ile Altın Küre’de ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü almıştı.

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