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Yeni komşu, yeni İdlib

#İdlib#Suriye#Meşhed Ruhin
Yeni komşu, yeni İdlib
Fevzi Kızılkoyun

Türkiye, iç savaştan evlerini terk ederek kaçan Suriyeli sığınmacıların barınmaları için İdlib’de bir yeni şehir kurdu. Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Meşhed Ruhin’de yapımına başlanan 50 bin briket evin 30 bini tamamlandı. 180 bin Suriyeli sığınmacı, briket evlere yerleştirildi.

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Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Hatay’ın karşısındaki İdlib vilayeti, iç savaşın başlamasıyla yeni yapıya büründü. Lazkiye, Halep ve Hama gibi illerle komşu olan 1.1 milyon nüfuslu tarım kenti İdlib, rejim saldırıları sonrası göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin sığınağı oldu. Göç edenlerle bugün nüfusu 5 milyona yaklaşan İdlib’de Türkiye’ye dönük yeni göç dalgasının önüne geçilmesi için çalışma başlatıldı. Başta AFAD ve Türk Kızılay olmak üzere çok sayıda kurumun katkısıyla, Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Meşhed Ruhin bölgesinde geçen yıl yapımına başlanan 50 bin briket evin 30 bini tamamlandı. Çadır ve kamplarda zor şartlar altında kalan, Türkiye’ye göç etmek isteyen 180 bin Suriyeli bu evlere yerleştirildi. Kurulan yeni İdlib’de barınmanın yanı sıra Suriyeli sığınmacılar için okul, hastane, çocuklar için oyun parkları, çarşılar ve sosyal alanlar da yapıldı. Kadınların faydalanacağı kadın merkezleri kurulurken, üretime katılmaları için de tarım projeleri başlatıldı.

Yeni komşu, yeni İdlib

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ÇOCUKLARA EĞİTİM

Briket evlerde kalan 180 bin Suriyeli sığınmacının çoğunluğunu ise çocuklar oluşturuyor. Dağlık alanda kurulan yeni bölgede, cadde ve sokaklardaki hareketlilik dikkat çekerken, parklarda eğlenen çocukların ise yüzleri gülüyor. Türkiye’nin desteğiyle de binlerce çocuk okula giderek, eğitim alıyor. Başta kızlar olmak üzere çocukların okula gönderilmesi için de ailelere dönük bilgilendirmeler yapılıyor.

GÜNDE 30 BİN EKMEK

Türk Kızılay, başta İdlib olmak üzere Suriye’nin Türkiye sınır hattına göç eden sivillere günde 30 bin ekmek, 200 ton su dağıtıyor. Dağıtılan ekmeklerin çoğu ise Suriye’de kurulan fırınlarda üretiliyor.

‘DÜZENSİZ GÖÇ ÖNLENDİ’

İdlib’deki kamplara yapılan insani yardımları yerinde inceleyen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Tüm dünyanın gözünü kapattığı, kulağını tıkadığı, sırtını döndüğü Suriye’de Türkiye büyük bir insani operasyon yürütüyor. Briket evleri inşa ettik. İnsanlar daha güvenli, daha huzurlu, ‘benim evim’ diyebilecekleri bir mekânda yaşamaya başladılar. Türkiye sınırına yakın bu bölgelerde yapılan bu çalışmalar, düzensiz göç hareketinin önüne geçiyor” dedi.

Yeni komşu, yeni İdlib

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#İdlib#Suriye#Meşhed Ruhin

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