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Yeni Kaledonya devlet oluyor: Paris’te imzalar atıldı

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#Fransa#Yeni Kaledonya#Yeni Kaledonya Devleti
Yeni Kaledonya devlet oluyor: Paris’te imzalar atıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 07:00

Fransa, denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya ile gerçekleştirdiği 10 günlük görüşmelerin ardından, adaların “Fransa’ya bağlı kalacağı ancak yeni bir devlet statüsü kazanacağı” bir anlaşmaya imza attı.

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Fransa Cumhuriyeti içinde Yeni Kaledonya Devleti kurulmasını öngören anlaşma ile Fransa, adayı bir “devlet” olarak tanıyacak. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un girişimiyle düzenlenen müzakerelerde taraflar, “Yeni Kaledonya Devleti”nin Fransız anayasasına dahil edilmesi ve sakinlerine Fransız kimliğiyle birlikte özel bir Kaledonya vatandaşlığı verilmesi konusunda da uzlaştı. Anlaşma, bu yıl Fransız parlamentosunun onayına sunulacak ve 2026’da Yeni Kaledonya’da halk onayı için referanduma götürülecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda bu tarihi anlaşmayı “güvenin bir tercihi” olarak nitelendirdi. Yüzyıllardır Fransız yönetimi altında bulunan adada, yerli halk uzun süredir bağımsızlık mücadelesi veriyordu. 2024 yılında, Fransız hükümetinin yerel seçimlerdeki seçmen sayısını genişletme planına karşı çıkan bağımsızlık yanlılarının tepkisiyle başlayan ayaklanmalarda 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Fransa#Yeni Kaledonya#Yeni Kaledonya Devleti

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