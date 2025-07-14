Yeni Kaledonya devlet oluyor: Paris’te imzalar atıldı

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Fransa Cumhuriyeti içinde Yeni Kaledonya Devleti kurulmasını öngören anlaşma ile Fransa, adayı bir “devlet” olarak tanıyacak. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un girişimiyle düzenlenen müzakerelerde taraflar, “Yeni Kaledonya Devleti”nin Fransız anayasasına dahil edilmesi ve sakinlerine Fransız kimliğiyle birlikte özel bir Kaledonya vatandaşlığı verilmesi konusunda da uzlaştı. Anlaşma, bu yıl Fransız parlamentosunun onayına sunulacak ve 2026’da Yeni Kaledonya’da halk onayı için referanduma götürülecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda bu tarihi anlaşmayı “güvenin bir tercihi” olarak nitelendirdi. Yüzyıllardır Fransız yönetimi altında bulunan adada, yerli halk uzun süredir bağımsızlık mücadelesi veriyordu. 2024 yılında, Fransız hükümetinin yerel seçimlerdeki seçmen sayısını genişletme planına karşı çıkan bağımsızlık yanlılarının tepkisiyle başlayan ayaklanmalarda 14 kişi hayatını kaybetmişti.