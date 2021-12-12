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Yeni Kaledonya 3’üncü kez bağımsızlık için sandık başında

#Fransa#Dünya#Referandum
Yeni Kaledonya 3’üncü kez bağımsızlık için sandık başında

Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya, bugün 3’üncü kez bağımsızlık referandumu için sandık başına gitti.

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Fransa'ya bağlı özerk 270 bin nüfuslu Yeni Kaledonya'da bugün 3’üncü kez bağımsızlık referandumu düzenlendi.

Yeni Kaledonya'daki Fransız Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00 itibarıyla kayıtlı seçmenin yüzde 41’inin sandığa gittiği belirtildi.

1998’de yapılan Noumea Anlaşması kapsamında 3 kez bağımsızlık referandumu düzenleme hakkı tanınan Yeni Kaledonya’da 2018 yılındaki referandumda sandıktan yüzde 56.7 oranında “hayır” oyu çıkmıştı.

Kayıtlı seçmenin yüzde 80’ininden fazlasının sandığa gittiği 2020’deki referandumda ise seçmenlerin yüzde 53.3’ü bağımsızlığa “hayır” demişti.

Adada yaşayan ve çoğunlukla bağımsızlık isteyen yerli Kanak halkı, korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen 12 aylık yas dönemi kapsamında sandığa gitmeme çağrısı yaptı.

Fransa tarafından 1853'te ilhak edilen ve 1946'da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'na katılan Yeni Kaledonya, Avustralya’nın doğusunda Fransa’ya yaklaşık 18 bin kilometre mesafede yer alıyor.

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#Fransa#Dünya#Referandum

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