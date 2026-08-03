Yeni KAAN prototipi Atina’nın merceğinde

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Atina yönetimi, ABD’nin KAAN prototiplerinde kullanılacak F110 motorları satışını Washington’daki Rum lobisi aracılığı ile engellemeye çalışırken, Yunan basını da yeni prototipin KAAN’ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamayı temsil ettiğine dikkati çekti. P1 prototipi, Yunanistan’ın önde gelen, Defencereview, Defencealert ve Defencepoint’den oluşan savunma sitelerinin ilgisini çekti.

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YERLİ MOTOR HATIRLATILDI

Yapılan yorumlarda, P1’in, test uçuşunu gerçekleştiren P0’dan daha olgun bir tasarıma sahip olduğu vurgulandı. KAAN’ın ilk üretim uçağının General Electric’in F110 ve F-129 motorlarını kullanacağı ancak Türkiye’nin gelecekte kendi geliştirdiği motorları kullanmayı planladığının altı çizildi. Ayrıca, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yaptığı, “Yıl sonunda iki KAAN’ın art arda veya yan yana uçtuğunu görmek istiyoruz” sözleri öne çıkarıldı.

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Yunan analizlerinde, Türkiye’nin ilk seri üretim KAAN uçaklarını 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim etmeyi hedeflediği hatırlatılırken, P1 ve ardından test programına katılması planlanan P2 prototipinin geliştirme sürecini hızlandıracağı yorumları da yapıldı. Savunma uzmanları, aynı anda birden fazla prototiple yürütülecek test programının KAAN’ın operasyonel kabiliyetlerinin daha kısa sürede doğrulanmasına katkı sağlayacağını belirtti.