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Yeni hükümette Türk kökenli bakan

#Almanya#Türk Kökenli Bakan#Cem Özdemir
Yeni hükümette Türk kökenli bakan

Almanya’da yeni kurulacak koalisyon hükümetinde Yeşiller Federal Meclis milletvekili Türkiye kökenli Cem Özdemir’in Federal Tarım Bakanı olarak görev almasının öngörüldüğü ileri sürüldü.

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Günlük gazetelerden “Bild” ile haftalık “Der Spiegel” dergisinde Yeşiller yönetiminin, 55 yaşındaki Cem Özdemir’in Scholz kabinesinde bakan olmasına karar verdiği yer aldı. Parti üyelerinin de onay vermesi halinde Cem Özdemir, Almanya’da federal düzeyde Türkiye kökenli ilk bakan olarak görev alacak.

Almanya’da doğan Özdemir, 81 yılında üye olduğu Yeşiller Partisi’nde 2008-2018 arası eşbaşkan olarak görev yaptı. 2013 yılından beri Federal Meclis milletvekili olan Cem Özdemir, son seçimlerde Stuttgart 1’nci bölgede toplam oyların yüzde 40’ını alarak doğrudan parlamentoya girdi.

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#Almanya#Türk Kökenli Bakan#Cem Özdemir

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