Yeni hükümetin kilit unsuru Raam

12 yıllık Binyamin Netanhayu iktidarını sonlandırmak üzere uzun soluklu pazarlık sürecinin ardından oluşturulan koalisyona son anda Raam da katılmayı kabul etti. Ancak kabinede yer almayacaklar. Arap partileri en son 1990’larda, Yitzhak Rabin’i dışarıdan destekleyerek hükümet kurulmasında rol almıştı. İsrail hükümetini sertçe eleştiren Arap partileri, genelde koalisyonda olmayı reddediyor. İsrail’de daha önce kurulan sol hükümetlerde Yahudi partilere yakından bağlı Arap partiler yer almıştı ancak Raam, hükümetteki ilk bağımsız Arap partisi oldu. Üstelik bu kez sağ eğilimli bir hükümette.

16 MİLYARLIK YATIRIM SÖZÜ

Abbas’ın partisi, mart ayındaki son seçimlerin ardından, “Filistinlilerin yaşamını iyileştirmek için” Netanyahu dahil herkesle çalışabileceklerini belirterek 5 Arap partisinden 15 vekilin dahil olduğu Ortak Arap Listesi’nden ayrılmıştı. Arap partilerinden gelen eleştirilere karşın Raam, koalisyona katılmak için ülkede Filistinlilerin çoğunlukta olduğu kentlerde altyapının iyileştirilmesi ve suçla mücadele için 16 milyar dolar kaynak sözü aldığını söylüyor. Pazarlık uyarınca, İsrail’de Filistinlilerin kaçak şekilde inşa ettiği evlerinin yıkımının durdurulacağını ve partinin kalesi konumundaki Negev çölünde bulunan bedevi yerleşimlerinin tanınacağını belirtiyor.



‘GÜLÜNÇ VE NAİF’

Raam’ın hükümete katılmasına bazı kesimlerin tepkisi şu şekilde:

Filistinli avukat ve siyasi analist Diana Buttu: Abbas’ın partisi hiçbir kazanım elde etmedi. Tutumları gülünç ve naif. İsrail ve Siyonizm hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.

İsrail’deki Filistinlilerin haklarını savunan Mossawa Merkezi yöneticisi Jafar Farah: Abbas’ın İsrail’in işgal ve baskı politikalarına odaklanmak yerine başka taleplerde bulunması vizyon eksikliğidir.

Filistin milliyetçisi Balad Partisi lideri Sami Abou Shehadeh: Abbas koalisyona katılarak Filistinlilerden uzaklaştı. Filistinlilerin çıkarları aksine çalışacak bir yapının parçası oldu.

MANSUR ABBAS KİMDİR

47 yaşındaki Mansur Abbas, İsrail’deki Hebrew Üniversitesi’nden mezun bir diş hekimi.

Üniversite yıllarında öğrenci sendikasına başkanlık yapan Abbas, sonrasında İsrail’de faaliyet gösteren İslami Hareket’in yönetimine girdi.

Diğer Arap partilerince eleştirilse de, ‘pragramatist davrandığını’ söyleyen Abbas, hükümette yer alarak “siyasi güçleri dengeleyebileceğini”, Raam’ın 9 milyonluk nüfusun yüzde 20’sini oluşturan Filistinlilerin hayatını iyileştirebileceğini savunuyor.

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