Yeni hedef Küba mı

Trump, önceki gün düzenlenen Turning Point USA etkinliğinde Küba’da çok yakında bir değişim gerçekleşeceğini öne sürdü. ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu 3 Ocak’ta askeri müdahaleyle alıkoyduğunu belirten Trump, “Çok yakında, bu büyük güç sayesinde 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, ‘Küba için yeni bir şafak’ deniyor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri kafaları karıştırırken, ABD merkezli Axios’a göre önceki gün bir Amerikan heyeti 10 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Küba’nın başkenti Havana’ya gitti. Eski Devlet Başkanı Raul Castro’nun torunu Guillermo Rodriguez Castro’nun da aralarında bulunduğu isimlerle görüşen heyet, adanın ABD destekli önemli reformların yapılabilmesi için bir fırsat penceresine sahip olduğunu aktardı. Ayrıca ABD ile anlaşılması durumunda Starlink uydu interneti sistemi aracılığıyla adaya internet sağlamayı da teklif etti.