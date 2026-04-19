Yeni hedef Küba mı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 07:00

İRAN savaşında henüz umduğu zaferi kazanamayan ABD Başkanı Donald Trump, rotasını enerji ablukası nedeniyle ağır kriz altındaki Küba’ya çevirdi.

Trump, önceki gün düzenlenen Turning Point USA etkinliğinde Küba’da çok yakında bir değişim gerçekleşeceğini öne sürdü. ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu 3 Ocak’ta askeri müdahaleyle alıkoyduğunu belirten Trump, “Çok yakında, bu büyük güç sayesinde 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, ‘Küba için yeni bir şafak’ deniyor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri kafaları karıştırırken, ABD merkezli Axios’a göre önceki gün bir Amerikan heyeti 10 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Küba’nın başkenti Havana’ya gitti. Eski Devlet Başkanı Raul Castro’nun torunu Guillermo Rodriguez Castro’nun da aralarında bulunduğu isimlerle görüşen heyet, adanın ABD destekli önemli reformların yapılabilmesi için bir fırsat penceresine sahip olduğunu aktardı. Ayrıca ABD ile anlaşılması durumunda Starlink uydu interneti sistemi aracılığıyla adaya internet sağlamayı da teklif etti.

