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Yeni hayat umutları kısa sürdü: Fransız polisinden göçmen botuna sıra dışı müdahale

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#Fransa#İngiltere#Göçmen
Yeni hayat umutları kısa sürdü: Fransız polisinden göçmen botuna sıra dışı müdahale
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 11:28

Fransız polisi, İngiltere'de yeni bir hayat kurmak umuduyla Manş Denizi'ne açılan göçmenleri engelledi. Polisin göçmenleri engellemek için yaptığı sıra dışı müdahale İngiliz basınına yansıdı.

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Fransız polisi, Manş Denizi'nin Fransız kıyısındaki Boulogne şehrinde, denize girerek İngiltere'ye gitmeye çalışan göçmenleri engellemeye çalıştı.

BBC'de yer alan habere göre, içinde erkek, kadın ve çocukların bulunduğu göçmen botu, Fransız polisi tarafından yolundan alıkoyulmak amacıyla bıçaklandı.

Yeni hayat umutları kısa sürdü: Fransız polisinden göçmen botuna sıra dışı müdahale

Yayınlanan görüntülerde, bot henüz sığ sulardayken bir polis memurunun, şişme botun kauçuğunu deldiği görüldü. Göçmenlerin, botun bıçaklanmasının ardından çığlık attıkları duyuldu. Bir kız çocuğu, botun arka kısmındaki motorun yanında sıkıştı. Kız çocuğu kısa sürede kurtarıldı; diğer göçmenler ise kıyıya ulaşmaya çalıştı.

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Birkaç dakika içinde su yüzeyinde kalamayacak hale gelen bot, polisler tarafından sudan çıkarıldı.

Fransız polisinin bu sıra dışı müdahalesinin ardından sahile çıkan göçmenler, mülteci kamplarına götürülmek üzere otobüslere bindirildi.

Yeni hayat umutları kısa sürdü: Fransız polisinden göçmen botuna sıra dışı müdahale

Bir Fransız polis memuru, Manş Denizi'nde göçmenlerin bulunduğu şişme botu bıçakla kesiyor.

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"BU HAREKETİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Polislerin zırhlarını çıkararak denize girmesi, Fransa'nın göçmen krizine karşı baskı altında kaldıklarını ve yeni taktikler benimsediklerini gösterdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın resmi sözcüsü, yaşananlara ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Sözcü, sosyal medyada yayılan görüntüleri "önemli bir an" olarak nitelendirdi ve "Bu hareketi memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri engellemek amacıyla Fransa ile iş birliği içinde olduklarını vurgulayan sözcü, "Daha sert önlemler görmek istiyoruz; çabalarımızın amacı da tam olarak budur. Bu, yakın iş birliğimizin bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, BBC'ye konuşan bir Fransız polis memuru, insanları kurtarmak dışında suya girmelerinin yasak olduğunu belirtti.

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#Fransa#İngiltere#Göçmen

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