Yeni hayat umutları kısa sürdü: Fransız polisinden göçmen botuna sıra dışı müdahale

Fransız polisi, Manş Denizi'nin Fransız kıyısındaki Boulogne şehrinde, denize girerek İngiltere'ye gitmeye çalışan göçmenleri engellemeye çalıştı.

BBC'de yer alan habere göre, içinde erkek, kadın ve çocukların bulunduğu göçmen botu, Fransız polisi tarafından yolundan alıkoyulmak amacıyla bıçaklandı.

Yayınlanan görüntülerde, bot henüz sığ sulardayken bir polis memurunun, şişme botun kauçuğunu deldiği görüldü. Göçmenlerin, botun bıçaklanmasının ardından çığlık attıkları duyuldu. Bir kız çocuğu, botun arka kısmındaki motorun yanında sıkıştı. Kız çocuğu kısa sürede kurtarıldı; diğer göçmenler ise kıyıya ulaşmaya çalıştı.

Birkaç dakika içinde su yüzeyinde kalamayacak hale gelen bot, polisler tarafından sudan çıkarıldı.

Fransız polisinin bu sıra dışı müdahalesinin ardından sahile çıkan göçmenler, mülteci kamplarına götürülmek üzere otobüslere bindirildi.

Bir Fransız polis memuru, Manş Denizi'nde göçmenlerin bulunduğu şişme botu bıçakla kesiyor.

"BU HAREKETİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Polislerin zırhlarını çıkararak denize girmesi, Fransa'nın göçmen krizine karşı baskı altında kaldıklarını ve yeni taktikler benimsediklerini gösterdi.

