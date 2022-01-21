Yeni görüntüler geldi! Savaş 9 ay sürebilir...

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ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine inandığını söylemesinden sadece saatler sonra, Ukrayna'nın çok yakınında devasa bir askeri yığınağın olduğuna dair yeni kanıtlar ortaya çıktı.

BİRLİKLERE '9 AY EVDEN UZAK KALABİLİRSİNİZ' DENDİ

Rus birliklerine ülkenin doğusundan sınır bölgesine binlerce mil taşındıktan sonra 'dokuz aya kadar' evden uzak kalabilecekleri söylendi.



Ortaya çıkan yeni uydu görüntüleri, Rusya'nın Beyaz Rusya sınırından 77 mil (125km) uzaktaki Yelnya'da toplanmış tank topçuları ve destek teçhizatı ile Ukrayna sınırından yaklaşık 200 mil (330km) uzaklıkta Voronezh üssünde konuşlandırılmış bir savaş grubunu gösteriyor.

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Diğer görüntüler, Belarus sınırından sadece 18 mil (30 km) ve Rusya'nın Ukrayna sınırından en fazla 31 mil (50 km) uzaklıkta bulunan Klintsky ve Klimovo adlı iki üste toplanmış askeri teçhizatı gösteriyor.



ROKETATARLAR ASKERİ ÜSLERE TAŞINIYOR

Rusya'lı yetkililerin paylaştığı bir videoda, Rusya sınırı üzerinden çok sayıda roketatar, savaş aracı, iletişim kamyonu ve genel nakliye kamyonu taşıyan trenler Ukrayna'ya çarpıcı yakınlıkta bir mesafede Gomel ve Rechitsa'daki üslere giderken görüntülendi.



Ukrayna istihbarat kaynakları Moskova'nın olası bir işgalden önce hazırlıklarını neredeyse tamamladığını ve geri sayımın başladığını söyledi.

Başkan ABD Başkanı Biden, Moskova askeri bir harekat başlatırsa Rusya'nın 'pahalı bir bedel' ödeyeceği konusunda uyarıda bulunurken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Moskova'nın Ukrayna'ya yapacağı herhangi bir saldırının dünya için bir felaket olacağını belirtti.



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Rusya Devlet Başkanı Putin dün Atlantik, Pasifik, Kuzey Kutbu ve Akdeniz'de gerçekleştirilecek, 140 savaş gemisi ve on binlerce denizciyi içeren büyük bir deniz tatbikatı yapacaklarını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatta "140'tan fazla savaş gemisi 60'tan fazla uçak, 1.000 parça askeri teçhizat ve yaklaşık 10.000 askerin" yer alacağını söyledi.