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Yeni görevi açığa çıktı… Boris Johnson savaşın kalbine gidiyor: Kiev özel elçisi olacak!

#Boris Johnson#Zelenski#Özel Elçi
Yeni görevi açığa çıktı… Boris Johnson savaşın kalbine gidiyor: Kiev özel elçisi olacak

Parlamentoda üst üste gelen istifalarla birlikte siyasi krize sürüklenen İngiltere’de Başbakan Boris Johnson istifa etmek zorunda kalmıştı. Tüm dünyanın gözlerini üstüne çevirdiği Johnson’ın yeni görevi şekillenmeye başladı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre İngiliz lider Kiev’e atanabilir…

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Ülkede patlak veren siyasi krizle birlikte koltuğunu bırakmak zorunda kalan ve Muhafazakâr Parti başkanlığından istifa eden Boris Johnson tüm dünyada bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

İngiliz basınında dile getirilen iddia ise oldukça çarpıcı. İngiliz hükümetinde yer alan danışmanların basına verdiği demeçlere göre Boris Johnson Ukrayna’ya gitmek için gün sayıyor.

Boris Johnson'ın isminin Vladimir Putin karşıtı ittifakı sürdürmek için Kiev'e özel elçi olarak atanmak üzere listelere yazıldığı iddia edildi.

Yeni görevi açığa çıktı… Boris Johnson savaşın kalbine gidiyor: Kiev özel elçisi olacak
Boris Johnson savaş başladığından beri birden fazla kez Kiev'e gitti

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ZELENSKİ İLE KURDUĞU İLİŞKİ İLHAM OLDU

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İngiltere Başbakanı, savaşın ilk patlak vermesinden bu yana Ukrayna cumhurbaşkanının güçlü bir destekçisi oldu. Danışmanlar ise bu elçilik fikrini Johnson’ın Volodimir Zelenski ile yakın ilişkisi nedeniyle önerdi.

İngiltere’deki genel kanıya göre Johnson, Ukrayna’ya yapılacak askeri yardım ve barış görüşmelerinde aracı olabilir.

Başbakan, bu yılın şubat ayında Rusya'nın işgalinin ardından ülkede ilk kez savaş patlak verdiğinden beri Ukrayna cumhurbaşkanının güçlü bir destekçisi oldu.

Eski üst düzey hükümet danışmanlarının, Volodimir Zelenski ile yakın ilişkisi ve durumla ilgili temel bilgisi nedeniyle bu fikri öne sürdükleri iddia ediliyor.

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Johnson ve Zelenski arasında gelişen dostluk iddiaların temelinde yatan ana sebep

“ONA İHTİYACIMIZ VAR”

Bir kaynak The Sun'a şunları söyledi:

"Boris Johnson'ın hizmetlerine uluslararası bir ihtiyaç var. Bunlar istisnai durumlar ve bunlarla ilgilenmek için istisnai bir kişi gerekiyor.”

Bir başka kaynak da “Johnson, Ukrayna'nın güvenliğini desteklemeye, egemenliğini korumaya, daha fazla saldırganlığı caydırmaya ve barışçıl varlığına geri dönmeye destek vermeye devam edecek" dedi.

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Gazeteye göre, Boris Johnson hem askeri yardım sağlamak hem de gelecekteki barış görüşmeleri için Ukrayna ile Batı arasında bir aracı olabilir.

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Boris Jonhson istifa ederken bile Ukrayna'nın adını andı ve desteğin devamı sözünü verdi

İSTİFA EDERKEN BİLE "UKRAYNA" DEDİ

Boris Johnson, son birkaç ayda gizlice Ukrayna'yı birkaç kez ziyaret etti ve yakın zamanda tartışmalı bir şekilde, 17 Haziran'da Kiev'e uçmak üzere, patisiyle birlikte katılacağı bir konferans için yapacağı geziyi iptal etti.

Johnson’ın bu davranışı büyük tepki toplasa da Ukrayna ordusuna verdiği destek için sürekli olarak övgü toplamaya devam etti.

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Boris Johnson istifasını açıkladıktan sonra da Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı. Hatta istifasını açıkladığı konuşmasında kendisi artık görevde olmasa bile İngiltere’nin Ukrayna’ya vereceği desteğin azalmadan devam edeceğinin garantisini verdi.

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#Boris Johnson#Zelenski#Özel Elçi

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