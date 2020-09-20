Son Güncelleme:
Yeni gezegen keşfedildi
Gökbilimciler, ölen bir yıldızın (beyaz cüce) yörüngesinde dönen dev bir gezegen keşfetti.
NASA Jüpiter büyüklüğündeki gezegeni ‘WD 1856 b’ olarak adlandırdı. Dünya’dan 80 ışık yılı uzaklıkta, Ejderha takımyıldızında yer alan gezegenin, soğuk yıldızının çevresindeki dönüşünü 34 saatte tamamladığı belirtildi. Keşif, gezegenlerin yıldızları öldükten sonra da hayatta kalmayı başarabileceğini gösterdiği için önem taşıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle