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Yeni gerilim kapıda! Güney Kore ateşle oynuyor, anlaşmaya rağmen harekete geçtiler...

#Güney Kore#Nükleer Denizaltı#ABD
Yeni gerilim kapıda Güney Kore ateşle oynuyor, anlaşmaya rağmen harekete geçtiler...

Kuzey Kore'nin peş peşe hamleleri,ABD-Çin gerilimi derken Hint-Pasifik bölegesinde yeni bir gerilim cephesi daha açılıyor. Güney Kore'nin ABD ile yaptıkları anlaşmaya rağmen nükleer denizaltı üretemeye başlayacağı iddia edildi.

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Geçen ay Güney Koreli yetkililer ülkenin güneydoğu kıyısındaki köylülere bir toplantı düzenlendi ve hükümetin, Gampo köyünde yapım aşamasında olan yeni bir atom araştırma kompleksinde küçük bir nükleer reaktörün test versiyonunu inşa etmeyi planladığını duyurdu.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK ADIM

2027 yılına kadar tamamlanacak ülkenin şimdiye kadarki en büyü modüler reaktörü, buz kırıcılar ve konteyner gemileri gibi açık deniz gemilerine güç sağlayacak. Ancak bu ileri teknolojinin tek amacı bu olmayabilir.

Yeni gerilim kapıda Güney Kore ateşle oynuyor, anlaşmaya rağmen harekete geçtiler...


GÜNEY KORE NÜKLEER DENİZALTI GELİŞTİREBİLİR

Nükleer uzmanlar, projenin potansiyel olarak Güney Kore'nin uzun süredir nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı geliştirme hayalini gerçekleştirmesine izin verebileceğini söylüyor. Bu da en güçlü müttefiki ABD'nin on yıllardır karşı çıktığı bir şey.

50 YILDIR YASAK

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Eylül ayında Avustralya ABD ve İniltere'nin yardımıyla nükleer enerjili denizaltılar inşa edeceğini duyurdu . Ancak Güney Kore için bu adım ABD ile imzaladıkları anlaşma şartları uyarınca yaklaşık 50 yıldır yasak. Başkan Moon Jae-in nükleer denizaltılar inşa etmenin çok önemli olduğunu söyleyerek yasağın kaldırılmasını savunuyor.

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KUZEY KORE'NİN PEŞ PEŞE HAMLELERİ KORKUTTTU

Kuzey Kore'nin saldırgan tutumları Güney Kore'nin endişelerini derinleştirdikçe aciliyet duygusu arttı. Kuzey Kore son yıllarda bir dizi denizaltıdan fırlatılan balistik füzeyi test etti ve Ocak ayında nükleer bir denizaltı tasarımı üzerinde çalıştığını duyurdu.

ABD'YE GÜVENEMEYİZ

Güney Kore'li yetkililer "Kuzey Kore nükleer denizaltılarını takip etmenin, izlemenin ve caydırmanın kendi nükleer denizaltılarımızı konuşlandırmaktan daha iyi bir yolu olmayacak. Bunu yapması için ABD'ye güvenemeyiz." ifadeleri ile nükleer denizaltılar konusunda kararlı olduklarını belirttiler.

Güney Kore reaktör projesi, Çin ile ABD arasındaki süper güç çatışmasının neden olduğu Hint-Pasifik bölgesindeki silahlanma yarışında yeni bir cephe açacağa benziyor.

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