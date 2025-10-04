Yeni Filodaki milletvekili Ün, Hürriyet’e konuştu: Sumud’un bayrağını ‘özgürlük’ devraldı

Haberin Devamı

İSRAİL’İN Gazze ablukasını kırmak için Akdeniz’e açılan Özgürlük Koalisyonu Filosu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yolculuğunu sürdürüyor. Akdeniz açıklarında Gazze rotasında ilerleyen filoda 3 Türk milletvekili de bulunuyor. Filonun amiral gemisi Vicdan’daki milletvekillerinden Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, şunları söyledi:

10 TEKNEYLE YOL ALIYORUZ

“İkinci dalga filo, ‘Özgürlük Filosu’ olarak yola çıktık. 10 teknemiz var, biz de filonun amiral gemisiyiz. Sumud’dakiler dahil en yüksek kapasiteli gemi bizimki, 92 kişiyiz. Saadet Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca da gemide. Önümüzdeki 10 teknede 56 kişi daha var, onlar daha küçük tekneler. Şu anda Akdeniz açıklarındayız, 3-4 günü bulur diye düşünüyorum tehlikeli sulara ulaşmamız.

3 İSRAİL VATANDAŞI DA VAR

Teknemizde 26 ülke vatandaşı var. Türkler olarak biz milletvekilleriyle birlikte sivil toplumdan arkadaşlar da aramızda. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden, Amerika ve Kanada pasaportlu aktivistlerin yanı sıra 3 de İsrail vatandaşı var. Gazze’de sağlık ve medyaya erişim olmadığından, gemideki katılımcıların mümkün olduğunca sağlık çalışanları ile uluslararası medya mensuplarından oluşması planlandı. İnşallah bize nasip olur, Gazze’ye ulaşıp oradaki sağlık ve medya ablukasını delmek. Bizim filomuzdaki teknelerden birinde Danimarka’dan bir milletvekilinin de olduğu söylendi. Henüz o teknelerle buluşmadığımız için kendisiyle tanışma imkânımız olmadı. Onlar bizden 3 gün önce hareket etti, yakında buluşacağız.

ABLUKAYI KIRMAK MÜMKÜN

Filoların hazırlığında teknelerin fazla olmasının bir amacı var. İsrail’in aslında müdahale kapasitesini zorlayan bir durum yaşadık. Sumud’daki 44 gemi çok fazla değil ama gözümüzde büyüttüğümüz İsrail’in müdahale kapasitesinin sınanabildiğini gösterdi. Çünkü o sayıdaki gemiye müdahale ederken bile aradan sıyrılan tekneler oldu. Hatta en son 7 mile kadar yaklaşan bir teknemiz oldu. Sumud filosundan sonra herkes şunu gördü, o küçücük teknelerin biriyle bile ablukayı kırabilmek mümkün olabildiyse, daha fazla tekneyle yola çıkarsak İsrail’in bizimle mücadele edebilmesi çok zor olacak. O nedenle filolar hep devam edecek. İnsanlar bu motivasyonu yakaladı. Herkes bir gemi organizasyonu için seferber oldu. Burada herkesin amacı da devletleri gereken adımları atmaya zorlamak.”

ASIL ADIM ATMASI GEREKEN DEVLETLER

Milletvekili Sema Silkin Ün, Gazze’ye ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi: “Biz ablukayı kırmak için yola çıktık ama biliyoruz ki ablukayı kırsak bile oradan yine alınacağız, çıkarılacağız. Ama asıl adım atması gereken devletler. Eğer devletler bunun hesabını soramıyorsa dünya halkları İsrail’i bir şekilde yargılayıp mahşeri vicdanda mahkum edecek. Bizim kararlılığımız İsrail’in gaddarlığından daha fazla. Gerek Sumud, gerek Özgürlük Filosu’ndakiler bu yola canlarını hiçe sayarak çıktı. Ödenecek bir bedel varsa herkes ödemeye hazır. Bırakın milletvekilliğini, insan olarak yapmamız gereken neyse onu yapıyoruz.”

VİCDAN YENİDEN...

Mayıs ayında sefere çıkmak üzereyken Malta açıklarında İsrail’in İHA saldırısına uğrayan Vicdan gemisi, bu kez Özgürlük Koalisyonu filosunun amiral gemisi olarak Gazze’ye doğru ilerliyor.