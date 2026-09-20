Yeni evliler sokağa çıktı

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Siyah, tek omuzlu bir bluz tercih eden Zendaya, görünümünü Prada imzalı midi etek ve botlar ile Ferragamo çantayla tamamladı. Holland ise yeşil kareli gömlek, kot pantolon, beyzbol şapkası ve beyaz spor ayakkabılarıyla daha günlük bir tarz tercih etti. Holland, haziran ayında verdiği bir röportajda Zendaya ile dünyaevine girdiklerini doğrulayarak, “Hayatımın aşkını buldum, hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım” ifadelerini kullanmıştı.

Bir süre galeride kalan çift, daha sonra Zendaya’nın taşıdığı büyük bir alışveriş çantasıyla binadan ayrıldı.