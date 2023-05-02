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Yeni evli çifte kabusu yaşattı! Gelin hayatını kaybetti, damat ağır yaralı...

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#Abd#Düğün#Trafik Kazası
Yeni evli çifte kabusu yaşattı Gelin hayatını kaybetti, damat ağır yaralı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 10:37

Samantha Miller ve Aric Hutchinson çiftinin felaketle sonlanan düğünü bugün ABD'nin en çok konuşulan konularından biri oldu...

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34 yaşındaki Samantha Miller ve 36 yaşındaki Aric Hutchinson çiftinin ABD'nin Güney Carolina eyaletinde düzenlenen düğünü büyük bir trajedi ile sonlandı.Genç çiftin yaşadığı kabus bugün ABD basınının manşetlerinde yer aldı.

SARHOŞ SÜRÜCÜ GELİN ARABASINA ÇARPTI

Uzun süredir planladıkları seromonide kameralara gülümseyerek poz veren mutlu çift, yerel saatle 22:00'da bindikleri golf arabası ile düğün alanından ayrılmaya hazırlanıyordu.

Yeni evli çifte kabusu yaşattı Gelin hayatını kaybetti, damat ağır yaralı...

Çiftin ve iki arkadaşlarının içinde bulunduğu araç hareket etmek üzereyken sarhoş bir sürücünün sürdüğü kiralık araç gelin arabasına büyük bir hızla çarptı.

GELİN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, DAMAT AĞIR YARALI

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Çarpmanın etkisi ile golf arabası 3 takla attı ve yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çiçeği burnunda gelin olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan damat hastaneye kaldırıldı.

Ciddi bir beyin hasarı geçiren damat iki rekonstrüktif ameliyat geçirdi ve şu anda karısının öldüğünden habersiz yoğun bakımda.

Yeni evli çifte kabusu yaşattı Gelin hayatını kaybetti, damat ağır yaralı...

"OĞLUMUN ALYANSI DÜĞÜNDEN 5 SAAT SONRA PLASTİK TORBA İÇİNDE GELDİ"

Aric'in annesi oğlunun hastane, gelininin cenaze masrafları için bir yardım kampanyası başlattı.

Kampanya sayfasından oğlunun kurtulup kurtulmayacağının belirsiz olduğunu vurgulayan anne, "Oğlumun parmağına taktığı alyans, düğününden sadece 5 saat sonra plastik torba içinde bana verildi. Aric hayatının aşkını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Talihsiz çiftin düğündeki mutlu anları ve kaza sonrası hastanedeki fotoğrafları ABD gazetelerinde yan yana yer aldı. Adli tıp gelinin olay yerinde künt travma nedeni ile hayatını kaybettiğini doğrularken arabada yer alan diğer iki kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni evli çifte kabusu yaşattı Gelin hayatını kaybetti, damat ağır yaralı...

Gelin arabasında yer alan iki kişinin hastanede tedavisi devam ediyor

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25 YAŞINDAKİ SARHOŞ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Folly Beach Polis Departmanı gelin arabasına çarpan sarhoş sürücünün 25 yaşındaki Jamie Lee Komoroski olduğunu duyurdu. Alkollü araç kullanmak ve pervasızca adam öldürme suçlamaları ile karşı karşıya kalan sürücünün tutuklandığı öğrenildi.

Jamie Lee Komoroski'nin gelinin ölümü nedeni ile 25 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 25.100 dolar para cezası alabileceği belirtiliyor.

Yeni evli çifte kabusu yaşattı Gelin hayatını kaybetti, damat ağır yaralı...

Jamie Lee Komoroski tutuklandı

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