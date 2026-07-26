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Yeni Euro tasarımlarını Avrupalılar pek beğenmedi

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#Euro Tasarımları#Avrupa Merkez Bankası#Banknotlar
Yeni Euro tasarımlarını Avrupalılar pek beğenmedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 07:00

AVRUPA Merkez Bankası (ECB) birkaç yıl içinde dolaşıma girmesi beklenen yeni Euro tasarımlarını kamuoyuna duyurdu. “Avrupa kültürü” ile “Nehirler ve kuşlar” olmak üzere iki tema etrafında şekillenen tasarımların tanıtımı perşembe günü yapılırken, yeni banknotlar kısa sürede mizah malzemesine dönüştü.

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Avrupa kültürü temasında 5 Euro’luk banknot için Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas, 10 Euro’luk banknotta Alman besteci Ludwig van Beethoven, 20 Euro’luk banknotta çifte Nobelli biliminsanı Marie Curie, 50 Euro’luk banknotta Don Kişot’un yazarı Miguel de Cervantes, 100 Euro’luk banknotta Leonardo da Vinci ve 200 Euro’da ise Nobel Barış Ödüllü Avusturyalı yazar Bertha von Suttner’in yer alması öneriliyor.

Kuşlar temasında ise en küçük banknottan en büyüğüne doğru Duvar Tırmaşıkkuşu Avrupa Parlamentosu’yla, Yalıçapkını Avrupa Komisyonu’yla, Arıkuşu Avrupa Merkez Bankası’yla, Leylek Avrupa Birliği Adalet Divanı’yla, Kılıçgaga Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği Konseyi’yle ve son olarak Sümsükkuşu Avrupa Sayıştayı’yla eşleştirilerek yer alıyor.

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Sosyal medyada yapay zekâ ile oluşturulan tasarımlarda ise esprili şekilde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e ve AB düzenlemelerinin simgelerinden biri haline gelen plastik şişe kapaklarına yer verildi. Resmi tasarımlar da birçok kullanıcı tarafından “berbat”, “hayal kırıklığı” ve “halkla ilişkiler infografiği gibi” ifadeleriyle eleştirildi. Birçok kullanıcı ise banknotlarda yer alması önerilen kültürel kişiliklerin tamamının yeterince tanınmadığını savundu.

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#Euro Tasarımları#Avrupa Merkez Bankası#Banknotlar

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