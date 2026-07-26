Yeni Euro tasarımlarını Avrupalılar pek beğenmedi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Avrupa kültürü temasında 5 Euro’luk banknot için Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas, 10 Euro’luk banknotta Alman besteci Ludwig van Beethoven, 20 Euro’luk banknotta çifte Nobelli biliminsanı Marie Curie, 50 Euro’luk banknotta Don Kişot’un yazarı Miguel de Cervantes, 100 Euro’luk banknotta Leonardo da Vinci ve 200 Euro’da ise Nobel Barış Ödüllü Avusturyalı yazar Bertha von Suttner’in yer alması öneriliyor.

Kuşlar temasında ise en küçük banknottan en büyüğüne doğru Duvar Tırmaşıkkuşu Avrupa Parlamentosu’yla, Yalıçapkını Avrupa Komisyonu’yla, Arıkuşu Avrupa Merkez Bankası’yla, Leylek Avrupa Birliği Adalet Divanı’yla, Kılıçgaga Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği Konseyi’yle ve son olarak Sümsükkuşu Avrupa Sayıştayı’yla eşleştirilerek yer alıyor.

Haberin Devamı

Sosyal medyada yapay zekâ ile oluşturulan tasarımlarda ise esprili şekilde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e ve AB düzenlemelerinin simgelerinden biri haline gelen plastik şişe kapaklarına yer verildi. Resmi tasarımlar da birçok kullanıcı tarafından “berbat”, “hayal kırıklığı” ve “halkla ilişkiler infografiği gibi” ifadeleriyle eleştirildi. Birçok kullanıcı ise banknotlarda yer alması önerilen kültürel kişiliklerin tamamının yeterince tanınmadığını savundu.