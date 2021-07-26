MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYeni Ermeni Savunma Bakanı gerilimi arttırdı
GeriDünya Yeni Ermeni Savunma Bakanı gerilimi arttırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 07:00 |  Son Güncelleme:

Yeni Ermeni Savunma Bakanı gerilimi arttırdı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Yeni Ermeni Savunma Bakanı gerilimi arttırdı

Ermenistan’ın bazı ülkelerin cesaretlendirmesiyle Azerbaycan sınır hattına yönelik gerçekleştirdiği yeni saldırılarla uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalarına geri dönmesinin perde arkasında, sertlik yanlısı yeni Savunma Bakanı Arshak Karapetyan’ın olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynakları, yaşanan çatışmaları Ermenistan’ın uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalarının göstergesi olarak nitelendirdi. Kaynaklar, Karapetyan’ın “sertlik yanlısı bir general” olarak bilindiği bilgisini paylaştı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi