Yeni Ermeni Savunma Bakanı gerilimi arttırdı

Güvenlik kaynakları, yaşanan çatışmaları Ermenistan’ın uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalarının göstergesi olarak nitelendirdi. Kaynaklar, Karapetyan’ın “sertlik yanlısı bir general” olarak bilindiği bilgisini paylaştı.

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