‘Yeni Ermeni liderliğinin politikası kışkırtıcı’

Rusif Huseynov (Bakü merkezli düşünce kuruluşu Topçubaşov Merkezi Direktörü): “2018’de Ermenistan’da iktidar değişikliğinden bu yana, demokrat ve liberal kılığına giren yeni nesil siyasetçiler, aslında hem retoriklerinde hem de eylemlerinde daha milliyetçi bir kimliği büründüler. Geçen yıl Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, ülkesinin yeni doktrinini yayınladı. Bu ‘yeni topraklar için yeni savaş’tı. Ermenistan liderliğinin son birkaç yılda yaptığı tüm bu kışkırtıcı eylemler, ilk olarak geçen temmuzda Azeri-Ermeni sınırında ve şimdi de Dağlık Karabağ’da yeni bir düşmanlık safhasının patlak vermesine yol açtı.”

Dr. Öğretim Görevlisi Ramin Sadıkov (Giresun Üniversitesi): Dünkü çatışmalarda Azerbaycan’ın güneyinde Ermenistan işgalinde olan ve geçilemez denilen bazı cepheler yarıldı. Son dönemde bölgede iki taraftan da cephe hattında çok ciddi hazırlıklar vardı. Suriye’den, İran’dan ve Lübnan’dan teröristlerin bölgeye gelmesi tansiyonu yükseltmişti. (Dün) sabahki saldırının ardından Azerbaycan ordusu, önce sivilleri güvenli bölgelere çekti, sonrasında taarruza geçti.”

Cavidan Ahmethanlı (Araştırmacı, Topçubaşov Merkezi): “Dağlık Karabağ sorunu 30 yıldır Güney Kafkasya’nın güvenliğini tehdit etmektedir. Görünen o ki, bölgedeki statükocular Türkiye-Azerbaycan arasında kurulan yeni bölgesel düzenle hesaplaşmak zorunda kalıyor ve son olaylar da bu çerçevede değerlendirilebilir.”

SİVİLLER TERK EDİYOR

ERMENİSTAN ordusunun dün saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açması üzerine siviller köylerini terk etmeye başladı. (Resul Rehimov/AA)