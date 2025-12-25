Yeni Epstein belgeleri… İntihar etmedi, öldürüldü iddiası

Haberin Devamı

2019 yılında yargılanmayı beklerken New York’taki cezaevi hücresinde ölü bulunan Epstein’in intihar etmediği, öldürülmüş olabileceği iddia ediliyor. İddiaların kaynağı ise bakanlığın yayımladığı 11 bin belge arasında yer alan ve milyarderin kardeşi Mark Epstein’ın 2023’te FBI’a ihbarı.

‘EMRİ TRUMP VERDİ’ İHBARI

Mark Epstein, kardeşinin “bazı isimleri açıklamak üzere olduğu” için öldürüldüğünü öne sürüyor. İhbar kayıtlarında, “Jeffrey Epstein, cezaevi hücresinde öldürüldü. İsimleri açıklamak üzere olduğu için öldürüldüğüne inanmak için nedenlerim var” ifadelerini kullanan Epstein, kardeşinin ölüm emrini ABD Başkanı Trump’ın verdiğine inandığını söyledi. 10 Ağustos’ta hücresinde ölü bulunan Epstein’in ölümüyle ilgili bir diğer detay da 23 Temmuz’daki intihar girişimi.

HÜCRE ARKADAŞINI SUÇLAMIŞ

23 Temmuz 2019’da hücresinde yerde bulunan Epstein’in boynunda dairesel kızarıklık tespit edildiği belirtilen tutanaklarda, Epstein’in hücre arkadaşı eski polis memuru Nicholas Tartaglione’nin kendisini öldürmeye çalıştığı iddiaları yer alıyor. Olayın intihar girişimi mi, yoksa saldırı mı olduğu anlaşılmıyor.

PRENS ANDREW’DAN MAXWELL’E: ‘UYGUNSUZ ARKADAŞ BULABİLDİN Mİ’

BELGELERDE, İngiltere Kralı 3’üncü Charles tarafından kraliyet unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor’ın Jeffrey Epstein’ın yakın çevresiyle ilişkisine dair de iddialar var. 2001–2002 tarihli e-postalarda, “A” imzasını kullanan ve Balmoral’daki yaz kampından yazdığını belirten “Görünmez adam” lakaplı kişinin Andrew olduğu öne sürülüyor. Bu kişi, Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’e, “Bana yeni uygunsuz arkadaşlar bulabildin mi? 25 Ağustos–2 Eylül arasında müsaitim” diye yazıyor.

Amerikalılar Başkan Trump’ın da skandala karıştığı şüphesiyle tüm belgelerin açıklanmasını isteyen eylemler düzenliyor.