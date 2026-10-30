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Yeni dinozor türü keşfedildi

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Dinozor#Fosil
Yeni dinozor türü keşfedildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 07:00

İngiltere’de 2001 yılında bir kil ocağında bulunan dinozor fosili, yıllar süren incelemelerin ardından tamamen yeni bir cins ve tür olarak tanımlandı.

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Yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşayan otobur dinozora, taş ocağında çalışırken hayatını kaybeden Will Proudlove’un anısına Paludohadros proudlovii adı verildi. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki dinozorun, Erken Kretase döneminde güney İngiltere’deki sulak alanlarda yaşadığı belirlendi. Keşif, müze koleksiyonlarında yıllardır incelenmeden veya yanlış sınıflandırılarak saklanan başka fosillerin de yeni türlere ait olabileceğini gösterdi. Nitekim 1950’lerde toplanan bazı fosillerin de Paludohadros’a ait olduğu anlaşıldı. Biliminsanları, yeni türleri ortaya çıkarmak için müze koleksiyonlarını incelemeyi sürdürecek. 

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#İngiltere#Dinozor#Fosil

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