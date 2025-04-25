'Yeni deprem geliyor' demişti: TikTok astroloğu tutuklandı

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TikTok fenomeni John Moe The, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabında yeni video yayınladı.

Sosyal medya fenomeni, yayınladığı videoda "Myanmar'daki her şehri vuracak, yeni ve çok güçlü deprem geliyor. " kehanetinde bulundu.

Üç milyondan fazla izlenme alan videosunda TikTok astroloğu, insanlara "Deprem sırasında önemli eşyalarınızı yanınıza alın ve binalardan uzaklaşın. Gündüzleri yüksek binalarda kalmayın" çağrısı yaptı.

Videoyu izleyenler, paniğe kapılarak deprem olacağını söylediği paylaşımını yaptığu gün evlerinin dışarısında kamp kurdu.

TUTUKLANDI

Myanmar'ın askeri yönetimi, evine baskın düzenlediği TikTok astroloğunu gözaltına aldı.

Yapılan açıklamada, "Sahte haberin yayıldığına dair ihbar aldık. Yasalara göre kendisine etkili bir işlem yapılacak. Sahte haber yazan veya paylaşanlara karşı çabalarımızı sürdüreceğiz" denildi.

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Myanmar Enformasyon Bakanlığı, "halkı paniğe sürükleme niyetiyle yalan beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle John Moe The'nin tutuklandığını duyurdu.

3 BİN 689 KİŞİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

Myanmar'da askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 689, yaralananların sayısının da 5 bin 20'ye yükseldiği belirtildi.