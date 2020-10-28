Yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: KKTC'nin statüsü yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk yurtdışı ziyaretini Ankara’ya yaptı. Başkentte Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Tatar, özetle şunları söyledi: “Biz başından beri söylüyoruz, yan yana yaşamış iki devlet. Federasyon zaten Rusya devletinin bir işbirliğidir. Ama tuzak nedir? Avrupa Birliği’nde olduğu için, Türkiye’nin oradan çıkması. Bunlar Türk tarafının kabul edeceği şeyler değildir.

OYUNA GELEMEYİZ

Şimdiye kadar bir anlaşma olsun diye, bizimkiler hep yumuşak gitti. Hep karşı tarafa ve BM’ye sinyali verdik. Ama onların hedefi Büyük Yunanistan. Hâlâ daha budur. Avrupa Birliği içerisinde zaten sınır yok, her şey serbest. Yunanistan ile Rum tarafı arasındaki ilişkileri Doğu Akdeniz’i de içine almak suretiyle, Ege, Doğu Akdeniz ve Büyük Yunanistan hayali ile yaşayan bir millet var karşımızda. Onların bu oyununa asla gelmemeliyiz.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları ve ‘mavi vatan’ dediğimiz bütün bu zenginliklerin paylaşımında, Türkiye’nin gerçekten değişen siyaseti etkili oldu. KKTC ve Türkiye’nin işbirliği bu konularda arzuladığımız bir gelişmeydi ve oldu. KKTC’nin statüsü değişti, yükseldi. Biz maalesef Müslüman bir devlet olarak biraz bu konularda yalnızız. Ama şimdi Türkiye’ye güveniyoruz. Türkiye’nin de o bölgede çok büyük ulusal çıkarları var. Gelinen noktada Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC beraber hareket ettiğinde, ulusal çıkarların korunması bizleri daha güçlü kılıyor. Kıbrıs eskiye göre daha rahat. Çünkü yanı başında Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü hissediyor.”

‘ANNAN’ HAYAT BULSAYDI ŞİMDİ TÜRKLER AZINLIKTI

Ersin Tatar, Ada’da federasyon ihtimalinin ise artık mümkün olmadığı görüşünde: “Federasyon hikâyeleri çok geçmişte kalmıştır. Burada hayat bulmamıştır. Türk tarafının iyi niyetine rağmen Rum tarafı hayır demiştir. Rum tarafı gerçekten eşitlik temelli bir anlaşmayı istememiştir. İsteselerdi şimdiye kadar çoktan olurdu. Türkler barış ve anlaşma için çok tevazu gösterdi. Buna rağmen Rum tarafı bunu yapamadı. Son toplantıda yine Mustafa Akıncı (eski cumhurbaşkanı) ve Türk tarafı çok iyi niyetler gösterdi. Ama Nikos Anastasiadis (Rum kesimi lideri) son anda kaçtı gitti ve imzalamadı. Çünkü imzalasaydı seçimi kaybedecekti. Bundan sonra da karşı taraftan hiçbir şey gelmez. Annan Planı hayat bulsaydı bugün Türkiye Kıbrıs’tan elini ayağını tamamen çekmiş olacaktı. Askeri çekilmiş olacaktı. Orada öyle bir ortam olacaktı ki, Türkler azınlık durumuna düşeceklerdi. Türk tarafı esasında ‘evet’ dedi, Rum tarafı ‘hayır’ dedi. Ona rağmen ‘hayır’ diyen Rum tarafını tek taraflı Avrupa Birliği’ne aldılar.”

MECLİS’TE ŞENTOP’LA BULUŞMA





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 18 Ekim’de ikinci turu yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. İlk olarak önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı yapan Tatar, dün de TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Meclis Başkanı Şentop’un TBMM’deki makamında gerçekleşen görüşmede, KKTC Türkiye Büyükelçisi Kemal Köprülü de yer aldı. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki işbirlikleri konuşuldu. Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi.