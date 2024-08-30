Yeni çılgınlık viral oldu, 'TikToker'lar pişman... Bu kadınları hiçbir ülke almıyor! Tek suçları güzelleşmek

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Makyaj yapmak günümüzün olmazsa olmazları haline geldi. Makyaj sayesinde kozmetik firmaları milyarlarca dolar gelir elde ederken TikTok ve Instagram sayesinde son moda makyaj modelleri ilgiyle takip ediliyor. Son yıllarda ise "pasaport resmi için makyaj yapma" videoları TikTok'ta trend haline geldi. Hatta neredeyse 10 yıl önce Kim Kardashian'ın pasaport fotosu için Instagram'da yaptıkları makyaj manşetlere çıkmıştı. Genellikle bu fotoğraflar için bol kapatıcı ve kontür kullanılırken, parlak ve dolgun dudaklar, şekillendirilmiş kaşlar ile 'tilki gözü' adı verilen göz makyajı yapılıyor.

'FOTOĞRAFTAKİ KİŞİNİN BANA BENZEMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER'

Ancak bu masum moda kimsenin aklına gelmeyecek bir tehlikenin de kapılarını açıyor. Washington Post'ta yer alan bir habere göre aşırı makyaj yapılan pasaport fotoğrafları yüzünden Amerikalı TikTok kullanıcıları başka ülkelere alınmadıklarını paylaşmaya başladı.

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Alisha Marie adında ABD'li bir TikTok kullanıcısı, milyonlarca kez izlenen bir videosunda pasaport sırasında sorun yaşadığını ve uçağa alınmak için büyük uğraş verdiğini söyledi. Marie "Fotoğraftaki kişinin bana benzemediğini söylediler" derken insanları pasaportlarına asla aşırı makyajlı foto koymamaları konusunda uyardı.

Alisha Marie makyajsız halini ve pasaport fotoğrafını TikTok'ta böyle paylaştı.

Beth Gould adında bir TikTok kullanıcısı ise Tayvan'da havalimanında otomatik geçiş makinesinin pasaportu ile yüzünü uyuşturamadığını ve kendisini ülkeye almadığını söylüyor. Ülkeye girebilmek için polislere başvurduğunu ve uzun bir kimlik kontrolünden geçtiğini söyleyen TikTok kullanıcısı sorunun pasaport fotosunun kendisine benzememesinden kaynaklandığını ifade ediyor.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM..."

Sadece Amerikalılar değil dünyanın farklı yerlerinden kadınlar da TikTok'ta yaşadığı bu kötü deneyimi paylaşıyor. Grace adında bir İngiliz kadın hayattaki en büyük pişmanlığının pasaport resmi olduğunu, bu yüzden birçok defa sorun yaşadığını açıklıyor.<

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SORUN ABARTILI MAKYAJ

Massachusetts Üniversitesi'nde profesör olan Erik Learned-Miller, makyaj yapmakta bir sorun olmadığını, pasaporttakinden farklı bir görünüme sahip olmanın sorun yarattığını söyledi. Learned-Miller "Makyaj yapmamış bir yolcu abartılı makyajlı bir pasaport fotoğrafına sahipse, güvenlik görevlileri ya da yüz tanıma mekanizmaları yolcunun pasaporttaki kişi olduğunu anlayamayabiliyor" diyor.

TikTok kullanıcısı Grace'de pasaport fotoğrafından pişman olduğunu söyledi.

TEK AMAÇ GÜVENLİK

İngiltere merkezli çevrimiçi seyahat acentesi Travel Republic, bu ayın başlarında yayınladığı bir makale ile makyaj trendine dikkat çekerek oluşacak güvenlik risklerine karşı uyardı. Şirketin ürün başkanı Gemma Brown, yayınlanan basın bülteninde, pasaport sırasında yapılan yüz tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini "Bunlar dolandırıcılığı önlemeye, sınırları güvenli tutmaya ve yolcuların kimliğinin kolayca tanınmasını sağlamaya yardımcı olan bir güvenlik önlemi" diye açıklıyor. Brown "Bu nedenle, fotoğrafınızı çekerken görünümünüzü aşırı değiştirseniz havaalanındaki kimlik doğrulama kontrollerinin sürecini yavaşlatabilirsiniz çünkü elinizdeki fotoğraftan çok farklı görünüyorsunuz." diyor.

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15 SAAT UÇUŞ SONRASI NASIL GÖRÜNECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜN

Travel Brilliant seyahat acentesinin sahibi Denise Ambrusko-Maida, "pasaport fotoğraflarınızda ateşli kız makyajı yapmamanız gerektiğini hatırlatmak" başlığıyla bu eğilimi eleştiren bir TikTok videosu yayınladı. Ambrusko-Maida genellikle pasaport fotoğrafı için kurallara uymak dışında hiçbir özen göstermediğini hatırlatarak insanların 15 saat uçakta yolculuk ettikten sonra nasıl göründüğünü düşünüp o şekilde fotoğraf çekmesi gerektiğini hatırlatıyor.

MAKYAJ YASAK DEĞİL AMA...

ABD Dışişleri Bakanlığı ise yaşanan bu sorunlarla ilgili Washington Post'a bir açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı, pasaport fotoğraflarında makyaj kullanımına izin verildiğini söylerken "Ancak, pasaport fotoğrafınızda makyaj yapmayı planlıyorsanız, günlük hayatta yaptığınız makyaj stilinizle tutarlı bir görünümüne bağlı kalmanızı öneririz." dedi.

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Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne göre pasaport fotoğrafları, yolcunun tam bir benzeri olmalı. Pasaport fotoğrafları için nötr bir ifade ile net bir görüntü verilmesi gerekiyor. Fotoğraflarda filtre olmaması ve fotoğrafların beyaz bir arka plana sahip olması başlıca kurallar arasında.