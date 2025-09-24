×
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Arjantin'de bilim insanları, uzun kafatasları ve güçlü pençeleriyle bilinen megaraptor grubuna ait yeni bir dinozor türü keşfetti. Araştırmacılar, fosilin çenesine sıkışan tarih öncesi bir timsaha ait kemik parçası bulduklarını bildirdi. Kemik parçasının, türün beslenme alışkanlıklarına dair önemli ipuçları sunduğu kaydedildi.

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde, Kretase döneminden kalma kaya oluşumlarında yapılan kazı çalışmalarında, yeni bir dinozor türüne ait kafatası, kol, bacak ve kuyruk kemikleri gün yüzüne çıkarıldı.

Kemiklerin yaklaşık 66 ila 70 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirleyen araştırmacılar, filogenetik analiz sonuçları doğrultusunda, dönemin diğer megaraptor türlerinden farklı özelliklere sahip olduğu belirlenen dinozora "Joaquinraptor casali" adını verdi.

Bilim insanları, dinozorun yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve öldüğünde en az 19 yaşında olduğunu tespit ederken, ölüm nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.

Yeni bir dinozor türü keşfedildi

SON LOKMASI BOĞAZINDA KALMIŞ

Dinozorun çene kemikleri arasında, aynı dönemde yaşamış bir timsaha ait ön bacak kemiği bulan araştırmacılar, bunun dinozorun ölmeden önceki son öğünü olabileceğini belirtti.

Bilim insanları, bu bulgunun, türün beslenme alışkanlıklarına ve dönemin ekosistemindeki rolüne dair önemli ipuçları sunduğunu vurguladı.

Uzun kafatasları, güçlü çeneleri ve iri pençeleriyle bilinen megaraptorlar, Kretase döneminin sonunda Güney Amerika, Avustralya ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşamış yırtıcı dinozor grubudur.

Araştırmanın detayları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

