Yeni bilimsel çalışma Alzaymır hastalarına umut olacak…. Zihinsel kaybı yüzde 60’a kadar iyileştiriyor!

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Dünya çapında yaşlanan nüfusla birlikte bunama, önde gelen küresel sağlık sorunlarından biri haline geldi, ancak bu hastalıkta yaygın türlerden herhangi birini tedavi edebilecek hiçbir ilaç yok.

Birleşik Krallık'ta, çoğu alzaymır hastalığı veya 'vasküler demans' olan yaklaşık 850 bin kişi bunama ile yaşıyor.

Demans ve alzaymır için 65 yaş üstü kişiler ve diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve depresyonu olanlar en fazla risk altında olan grup olarak kabul ediliyor. DEMANS VE alzaymır HAYATI KÂBUSA ÇEVİRİYOR

Demans ve özellikle de alzaymır, hastaların yaşam kalitesini çok düşürürken onları ölüm riskiyle bile karşı karşıya getirebiliyor. Üstelik bakım altında yaşaması gereken bu kişiler yakınlarına maddi ve manevi anlamda büyük bir yük de getirmiş oluyor.

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Yapılan son çalışmalar ise günlük multi vitamin takviyeleriyle bu hastalıklarda gerileme olabileceğini ortaya koydu.

Deneyler takviyelerin zihinsel fonksiyonlardaki düşüşü yüzde 60 oranında yavaşlatabileceğini buldu, ancak alzaymır ve demans uzmanları bu konuyla ilgili daha büyük çalışmalara ihtiyaç duyulduğunun da altınızı çizmeyi ihmal etmedi. TAKVİYELER BİLİŞSEL GERİLEMEYİ AZALTABİLİR

Yaşlanan beyin işlevine fayda sağlayabileceğini gösteren ilk ABD çalışmasına göre, günlük bir multivitamin ve mineral takviyesi yaşlı insanlarda bilişsel gerilemeyi azaltabilir.

2 bin 200’den fazla 65 yaş üstü kişiyi içeren deneme, günlük takviyelerin bilişsel gerilemeyi yaklaşık yüzde 60 veya yaklaşık iki yıl yavaşlatabileceğini ve en önemli etkilerin kardiyovasküler (kalp veya kan damarları hastalığı) hastalık öyküsü olan yaşlı kişilerde görüldüğünü öne sürüyor.

Ancak alzaymır hastalığı ve bunama uzmanları bulgularla cesaretlenirken, yaşlıları bilişsel gerilemeden korumaya yardımcı olmak için günlük multivitaminleri önermeden önce etkiyi doğrulamak için daha büyük çalışmalara ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyorlar.

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"ÖNCE DAHA KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YAPILMALI"

Daha önceki diyet takviyeleri testlerinin hastalık üzerinde hiçbir etkisi olmamıştı.

Araştırmacılar alzaymır ve Dementia adlı hakemli dergide, konuyla ilgili olarak şunları yazdılar:

“Güvenli, kolay erişilebilir ve düşük maliyetli bir multivitamin-mineralin günlük kullanımının bilişi iyileştirebileceğine dair yaşlı kadın ve erkekler üzerinde yapılan uzun süreli, randomize kontrollü bir denemede ilk kanıtı sağladık. Bu bulgu, beyin sağlığı ve gelecekteki bilişsel gerilemeye karşı direnç için önemli halk sağlığı etkilerine sahip olabilir.”

Kuzey Carolina'daki Wake Forest Üniversitesi ve Boston'daki Brigham ve Kadın Hastanesi'ndeki araştırmacılar, günlük kakao özütünün veya mineralli multivitaminlerin 65 yaş ve üstü 2 bin 262 kişide hafızayı ve diğer zihinsel görevleri iyileştirip iyileştirmediğini araştırdı.

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Araştırmacılar, kelime listelerini, sayı problemlerini, sözlü akıcılığı ve hikâyeyi hatırlamayı içeren testler aracılığıyla, üç yıllık deneme öncesinde ve sırasında katılımcıların ‘küresel bilişlerini’ derecelendirdiler. ÖZELLİKLE BU HASTALIĞA SAHİP OLANLARDA ETKİLİ!

Araştırmanın yazarları, sonuçların 'ya daha fazla göreceli iyileşme ya da kardiyovasküler hastalığa bağlı bilişsel düşüşten daha fazla koruma' olduğunu öne sürüyorlar.

Wake Forest Üniversitesi'ndeki Cosmos araştırmasının baş araştırmacısı Prof Laura Baker, bilişsel gerilemeyi önlemek için günlük multivitaminleri önermek için henüz çok erken olduğunu söyledi:

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“Bu ön bulgular umut verici olsa da, daha geniş ve daha çeşitli bir insan grubunda ek araştırmalara ihtiyaç var. Ayrıca, multivitaminin yaşlı erişkinlerde bilişselliğe neden fayda sağlayabileceğini daha iyi anlamak için hala yapacak işlerimiz var” dedi.