Yeni başbakan çadırda yemin etti

Ülkede 9 Nisan’da yapılan seçimlerden Fiame Naomi Mataafa’nın ‘Tek Gerçek Tanrıya İman’ (FAST) partisi, 1982’den beri iktidardaki İnsan Hakları Koruma Partisi’ni (HRPP) çok az farkla geçerek birinci çıktı. Ancak 22 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Tuilaepa Sailele Malielegaoi koltuğunu devretmeyi reddetti. Malielegaoi önce dün yapılması planlanan devir teslim törenini iptal etti, yüksek mahkeme bu kararın hukuksuz olduğuna hükmedince de Mataafa’nın yemin etmek üzere parlamentoya girmesini engellemek için kapıları kilitletti.



YARGI KARAR VERDİ

Yaşananları “darbe” olarak niteleyen FAST, bir çadırda yeni başbakan için yemin töreni organize etti. Nisan seçimlerinde FAST ve HRPP 25 sandalye kazandılar. Nisan ayından bu yana süren hukuki sürecin ardından yüksek mahkeme Mataafa’nın başbakanlığı için yeşil ışık yakmıştı.

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