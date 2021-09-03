Yeni araştırma ortaya çıkardı: Aşırı soğuklara buzulların erimesi sebep oluyor

BBC’nin haberine göre, bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu'nda görülen ısınmanın, hem Kuzey Amerika hem de Doğu Asya'daki kış mevsimi üzerinde etkisini inceleyen bir araştırma yürüttü.

ABD'de yapılan bir araştırma, kış mevsiminde görülen aşırı soğuk hava ile kutuplardaki buzulların erimesi arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Yetkililer, daha soğuk hava koşullarına hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyardı.

Araştırmada, Barents ve Kara denizlerindeki buzun erimesinin Sibirya üzerinde artan kar yağışına ve Kuzey Kutbu üzerindeki stratosferde dönen rüzgarları etkileyen aşırı enerji transferine yol açtığı ortaya çıktı.

Kutup bölgesindeki hava akımının meteorolojik olarak takibi sonrası bölgedeki aşırı sıcaklık artışının bu gelişmeyle ilişkili olduğu görüldü. Buradan hareketle, sıcaklık artışına bağlı olarak bu bölgede gözlenen hava girdaplarının genişleyerek daha aşağıya kadar ulaştığı belirtildi.

Çalışmada, Kuzey Kutbu’nda yaşanan ısınmanın, “Kutup girdabı” olarak bilinen dairesel rüzgar modelinin akışını bozduğu bildirildi. Böylelikle ısınmanın girdabın gerilmesine neden olduğu ve bunun da aşırı soğuk havanın ABD'ye ulaşmasını mümkün kıldığı belirtildi.

Ayrıca uydu gözlemlerinin başladığı 1979'dan bu yana genişlemenin giderek arttığı ortaya konan araştırmada, bilim insanları bu yıl Şubat ayında ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk hava dalgasının temel nedeni olarak da bu girdaplardaki yayılmayı gösterdi.

MIT'den bilim insanı Dr. Judah Cohen gözlem ve modellemelere dayanan araştırmalarının, kutuplardaki ısınmanın yerküreye etkisinin nasıl olduğunu somut verilerle açıklaması adına önemli olduğunu söyledi.

Araştırma ekibi, küresel ısınmanın yalnızca hava sıcaklıklarındaki artışla ilişkilendirilmesine dair ön yargının da bu araştırmayla kırılmasını umuyor.

Dr. Cohen, aşırı soğuk hava dalgası ve kutuplardaki hava akımları arasındaki bağlantının önlem alma konusunda da yetkililerin daha hazırlıklı davranmasına yardımcı olacağını anlattı.

Böylece hava akımlarındaki değişimler takip edilerek Teksas'ta bu yıl yaşanan soğuk havadan kaynaklı ölümleri engellemenin mümkün olduğunu ekledi.

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