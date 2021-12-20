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Yeni araştırma koronavirüs kurallarını en çok ihlal eden grubu ortaya çıkardı... Sonuçlar şaşırttı

#Kovid-19#Koronavirüs Tedbirleri#Yaşlılar
Yeni araştırma koronavirüs kurallarını en çok ihlal eden grubu ortaya çıkardı... Sonuçlar şaşırttı

Koronavirüs hayatımıza iki yıl önce girdiğinden beri tedbirler, kısıtlamalar ve yasaklar da yeni normalimiz haline geldi. Yediden yetmişe hepimizin hayatını zorlaştıran bu yeni kurallara en çok hangi kesimin uyduğu ve en çok kimlerin ihlal ettiğini ortaya koyan araştırmadan ise beklenmeyen bir sonuç çıktı...

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Kovid-19 hayatlarımızın bir parçası haline geldiğinden beri beraberinde bir dizi yasağı da getirdi. Hijyen, maske ve mesafe uygulamasıyla başlayan bu yeni yaşam tarzı salgının hız kazanıp dünya çapında milyonlarca insanı etkileme noktasına geldiğinde ise, basit kurallar giderek evden çalışma, uzun süreli karantinalar, OHAL uygulamalarına ve sonrasında ise aşı uygulamalarının birçok durum için zorunlu hale gelmesine dönüştü ve durum bu şekilde sürüyor...

Araştırmacılar bir yandan virüsü hayatımızdan çıkarmak ve can kayıplarını önlemek için çalışmalar yaparken bir yandan da yaşam tarzımızda gelen bu ağır değişiklikleri incelemeye devam ediyor.

Kent Üniversitesi'nden bilim insanları toplumda hangi grupların koronavirüs tedbirlerine daha çok riayet ettiğini, kimlerin bu kuralları hiçe saydığını araştırdı ve ilginç sonuçlara ulaştı.

Salgının başından beri kurallara uymamakla, partilere katılmakla ve düşüncesiz davranmakla suçlanan gençlerin gerçekte kurallara yaşlılardan daha çok dikkat ettiği ortaya çıktı.

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Yeni araştırma koronavirüs kurallarını en çok ihlal eden grubu ortaya çıkardı... Sonuçlar şaşırttı

Çalışmada Kovid-19 tedbirlerini en fazla delen kesimin 80 yaş grubu ve sadece tek doz aşılanmış kişiler olduğu ortaya çıktı. Elde edilen bu şaşırtıcı sonucun sebebi ise makalede yaşlı insanların gelecek kaygısı taşımamaları nedeniyle kuralları önemsememeleri olarak açıklandı.

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Çalışmada buna örnek olarak salgın esnasında sosyalleşen genç kesimin bunu yaparken maske kullanımı, sürekli olarak el yıkamak ve dezenfektan kullanmak gibi gerekli önlemleri almaları ancak 80'li yaşlarındaki kişilerin hiçbir önleme uymadan iç mekanlarda bir araya gelerek hijyen önlemleri bir yana maske bile takmamaları gösterildi.

Yeni araştırma koronavirüs kurallarını en çok ihlal eden grubu ortaya çıkardı... Sonuçlar şaşırttı

Dış mekanlarda sosyalleşen insanların toplum önünde daha çok yer almaları nedeniyle salgını yaymakla suçlandığı ancak bu grubun çok büyük bir kesiminin Kovid-19 tedbirlerine uygun davrandığı ortaya çıkarken yaşlıların kuralları hiçe sayarak kapalı mekan toplantıları gerçekleştirdiği ancak bunun toplum tarafından önemsenmediği belirlendi.

Belli bir yaşın üzerindeki insanların hayatları ve gelecekleri konusunda bir beklentiye sahip olmadıkları için kuralları önemsemedikleri, gençlerin ise uzun ve sağlıklı bir yaşam umuduyla kurallara daha çok uyduğu araştırma sonucu olarak paylaşıldı.

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Araştırma ekibinden Dr. Martha Newson yılbaşı dönemi bir kez daha sosyalleşme dönemine girdiğimizi ve Omicron varyantının dolaşımda olması nedeniyle önümüzdeki bu tatil sürecinin kritik olacağını hatırlatırken araştırmanın şaşırtıcı sonucunu hatırlatarak herkesten hem daha dikkatli hem de duyarlı davranmasını istedi.

Yeni araştırma koronavirüs kurallarını en çok ihlal eden grubu ortaya çıkardı... Sonuçlar şaşırttı

Gençler ve yaşlılar arasındaki salgın davranışı farklılığına dikkat çeken araştırmacılar bu tür durumlarda toplumsal tepkiler beklenmedik şekilde gerçekleşebiliyor derken bu araştırma sonucunun uygulanan salgın politikaları için de önemli oluğunu ve yetkililerin bu sonuçları dikkate alması gerektiğini hatırlattı.

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