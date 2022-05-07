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Yeni ABD sözcüsü boy hedefi oldu

#Beyaz Saray#Sözcü#ABD
Yeni ABD sözcüsü boy hedefi oldu

Beyaz Saray’ın yeni Basın Sözcüsü olarak atanan Karine Jean-Pierre, göreve gelen ilk siyahi ve eşcinsel kadın oldu.

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Ancak partnerinin CNN çalışanı olması ve geçmişte İsrail karşıtı sözleri nedeniyle boy hedefi haline geldi.

İLK SİYAH VE EŞCİNSEL

Görevdeki ilk yılının 13 Mayıs’ta dolmasının ardından ayrılacağını daha önce duyuran Jen Psaki’nin yerine atanan Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray’ın ilk siyahi ve eşcinsel kadın sözcüsü olacak. Atama açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden, Jean-Pierre’i, “deneyimli, yetenekli ve güvenilir” sözleriyle övdü. Görevden ayrılacak olan Jen Psaki de halefini basın mensuplarına tanıtırken, “Bu harika çünkü temsiliyet önemlidir. Kendisi sıkı çalışan ve büyük hayaller kuran kişilere bunun mümkün olduğunu gösterecek” diye konuştu.

Yeni ABD sözcüsü boy hedefi oldu

Karine Jean-Pierre, Suzanne Malveaux 

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PARTNERİ CNN ÇALIŞANI

44 yaşındaki Karine Jean-Pierre, Amerikan CNN televizyonu muhabirlerinden Suzanne Malveaux (55) ile birlikte. İkilinin, ortak bir de evlat edindikleri kız çocukları var. Malveaux’nun basında çalışıyor olması nedeniyle çıkar çatışması olup olmayacağı tartışma konusu. Eski Başkan Barack Obama ile Biden’ın seçim kampanlarında da görev alan Jean-Pierre, son dönemde Psaki’nin yardımcılığını yapıyordu.

İSRAİL LOBİSİ DE TEPKİLİ

New York’taki Haitili bir ailede dünyaya gelen Jean-Pierre, oldukça prestijli Columbia Üniversitesi’nden mezun oldu. Babası taksicilik yapan, annesi de evde sağlık görevlisi olarak çalışan Jean-Pierre’in, 2019’da yayınlanan “Göçmen bir ailede büyüyenler üzerindeki başarı baskısı” adlı bir kitabı bulunuyor. Çocukken cinsel istismara uğradığını açıklayan Jean-Pierre, depresyonda olduğu bir dönemde intihara teşebbüs ettiğini söylemişti. Jean-Pierre, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi’ni (AIPAC) boykot çağrılarına katıldığı için İsrail lobisi tarafından eleştirilmişti.

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#Beyaz Saray#Sözcü#ABD

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