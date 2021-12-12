Yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Kamala Harris’in önünde yemin etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattıAdanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı#Adanaspor
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...#Dolandırıcılık
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
Formula 1de tarihi yarış bugün Puanlar eşit, iki rekor kırılabilir İşte tüm ihtimaller...Formula 1'de tarihi yarış bugün! Puanlar eşit, iki rekor kırılabilir! İşte tüm ihtimaller...#Formula 1
Dünyanın tüm renkleri bu okulda 29 ülkeden 194 öğrenci...Dünyanın tüm renkleri bu okulda! 29 ülkeden 194 öğrenci...#İskenderpaşa İlkokulu
Galatasarayda Marcao ve Kerem kararı Transfer...Galatasaray'da Marcao ve Kerem kararı! Transfer...#Galatasaray
‘Kuşumun kafasını kopardın’ baskını‘Kuşumun kafasını kopardın’ baskını#Kuş
Hobi olarak başladı, şimdi şampiyonHobi olarak başladı, şimdi şampiyon#Ayşe Çebi
Bakan Koca açıkladı: Omicron varyantı TürkiyedeBakan Koca açıkladı: Omicron varyantı Türkiye'de#Omicron
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Bayram havası yaratacakBakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: 'Bayram havası yaratacak'#Asgari Ücret
Sevgilisiz aslaSevgilisiz asla!#Hadise
Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğizBakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz#Nureddin Nebati
Michael Jordan nasıl en iyi olabilir Basketbolun efsanesi Hürriyete konuştu'Michael Jordan nasıl en iyi olabilir' Basketbolun efsanesi Hürriyet'e konuştu!#Kareem Abdul-Jabbar
HABERLERDünya Haberleri

Yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Kamala Harris’in önünde yemin etti

#ABD Büyükelçisi#Jeff Flake#Kamala Harris
Yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Kamala Harris’in önünde yemin etti

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak atanan Jeff Flake, önceki gün Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de katıldığı sembolik törende yemin ederek resmi unvanını aldı. Büyükelçi Jeff Flake, ilk mesajında ‘partiler üstü dış siyaset izleme’ mesajı verdi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği görevine atanan Jeff Flake (58), Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in katılımıyla düzenlenen törende yemin etti. Jeff Flake, Eisenhower İdari Ofis Binası’nda düzenlenen törende yemin ederken eşi Cheryl Flake İncil’i tuttu. Jeff Flake’in büyükelçilik görevi 7 Aralık’ta resmiyet kazanmıştı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in huzurunda sembolik bir tören yapılmış oldu.

İLK MESAJINI VERDİ

Başkan Yardımcısı Harris, Flake’in resmi olarak unvanını aldığı yemin töreninden bir kareyi Twitter hesabında paylaştı ve “Bugün, Jeff Flake’i yeni Türkiye Büyükelçimiz olarak yemin ettirme onuruna eriştim. Senato’da Flake ile çalışma fırsatım oldu ve bu ülkeye olan sevgisini yakından gördüm” ifadesini kullandı. Büyükelçi Jeff Flake de Twitter’daki hesabından Harris’in mesajını “Büyük ülkemizi yurtdışında temsil etmekten onur duyuyorum. Dış politikanın başladığı yerde siyaset sona erer” notuyla ‘retweet’ etti.

PARTİLER ÜSTÜ POLİTİKA

Haberin Devamı

Eski Cumhuriyetçi senatör Flake, Ankara’da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı bu atamayla doğrulanmış oluyor. Amerikan dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm” ifadelerini kullanmıştı. Jeff Flake görevi iki yıldan uzun süredir Ankara’da görev yapan deneyimli diplomat David Satterfield’dan devralıyor.

Yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Kamala Harris’in önünde yemin etti

BİRÇOK DOSYA BEKLİYOR

Flake, Türkiye-ABD ilişkilerinde pek çok dosyanın gündemde olduğu bir dönemde işbaşı yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması dolayısıyla F-35 programından çıkarılması, buna karşılık Ankara’nın F-16 savaş uçağı satılması talebi önemli bir başlığı oluşturuyor. ABD’nin terör örgütü PKK destekçileriyle işbirliği yapması, FETÖ’yü iadeye yanaşmaması, Yunanistan ile askeri iş birliğini arttırması diğer önemli konular olarak öne çıkıyor.

TRUMP’I DEĞİL BİDEN’I DESTEKLEDİ

Diplomasi değil, siyasi kökenli olan Jeff Flake, Mormon tarikatı mensubu, Afrika’da misyonerlik yapmış, gençlik aşkı ile evli ve 5 çocuk babası.

Haberin Devamı

Brigham Young Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler okudu, siyaset bilimi üzerine de master yaptı. İlk kez 2000 yılında Kongre’ye giren Flake, 10 yıl Temsilciler Meclisi’nde, altı yıl ise Senato’da görev yaptı. 2016 ‘da Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’den başkan adayı olmasına destek vermeyen Flake, Trump başkan olunca da onu eleştirdi. 2020 seçimlerinde ise Demokrat Partili Biden’a destek verdi. Kongre’de olduğu dönemde ‘Ermeni soykırımı’ tasarılarına destek vermeyen Flake, eylülde Senato’da yapılan oturumdaki sorgusunda ise yönetimin politikasına uygun olarak 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyacağını belirtti.

BİLGİ NOTU

Haberin Devamı

ABD’nin son Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo huzurunda yemin etmişti. Daha önceki Büyükelçi John Baas da yine Dışişleri Bakanlığı’nda yemin etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD Büyükelçisi#Jeff Flake#Kamala Harris

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat