Yemin töreni öncesi ABD'de eller tetikte

Başkent Washington’da Trump dönemine resmen son verecek yemin töreni, 6 Ocak’ta 5 kişinin hayatını kaybettiği ABD Kongre binası Capitol’ün Trump yanlılarınca işgali gölgesinde gerçekleşecek. Sayısı 20 bini geçen Ulusal Muhafızlar, Başkan seçilen Demokrat Partili Joe Biden’in yemin töreni için Washington çevresindeki kilit bölgelere yerleştirildi. Washington DC polisi, Trump yanlısı iki farklı gruba protesto eylemi yapmaları konusunda izin verdi. Yaklaşık 200 kadar eylemcinin güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra Kongre ile Washington Anıtı arasındaki National Mall bölgesindeki kontrollü bir alanda barışçıl protesto yapabilecekleri kaydedildi.

‘YEŞİL BÖLGE’YE ATIF

Kongre çevresinde 2.5 metre yüksekliğindeki bariyerlerle etrafı çevrelenen alan, Amerika’nın Irak’ı işgali sırasında bu ülkenin başkenti Bağdat’ta oluşturduğu korunaklı “Yeşil Bölge”ye benzetiliyor. Törenin yapılacağı bu alana Washington’da “Kırmızı Bölge” deniliyor. Kongre binasına konuşlandırılan askeri birliklerin, patlayıcı cihazlar, intihar saldırısı yapabilecek ‘kamikaze’ uçakları, bomba taşıma ihtimali olan uzaktan kumandalı insansız hava araçları ve törendeki konuklara ateş açılması gibi tehditlere karşı hazırlandığı bildirildi.

MUHAFIZLAR DA ARAŞTIRILIYOR

Washington’a yollanan binlerce Ulusal Muhafız’ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından ekstra güvenlik taramasından geçirildiği açıklandı.

MİLİSLER BOY GÖSTERDİ

Öte yandan pek çok eyalet başkentindeki kongre binaları önünde ABD Başkanı Trump taraftarları gösteriler yapıyor. Katılımcıların sayısı az olmakla beraber bu göstericilerin silahlı ve askeri teçhizatlı olması dikkat çekiyor. Trump’ın önemli destekçilerinden “Boogaloo Boys” (Boogaloo Çocukları) ile “Liberty Boys” (Özgürlük Çocukları) adlı milis gruplarının silahlı üyeleri, Arizona ve Oregon eyalet başkentlerindeki kongre binaları önünde gösteri yaptı.

TÖREN PROVASINDA PANİK

Capitol’de 20 Ocak’taki yemin töreni için son hazırlıklar yapılırken dün kısa süreli panik yaşandı. Prova esnasında birkaç sokak öteden yükselen dumanlar nedeniyle Kongre binası giriş-çıkışlara kapatıldı, tören alanı boşaltıldı. Kısa süre sonra dumanın kaynağının, yakınlardaki evsizler kampında ısıtıcıdan çıkan küçük çaplı yangın olduğu anlaşıldı.