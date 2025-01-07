Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'nin uçak gemisini hedef aldıklarını duyurdu

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD donanmasındaki bir uçak gemisi ve İsrail'e saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD'nin "USS Harry S. Truman" uçak gemisine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediklerini aktaran Seri, söz konusu saldırıları, ABD'nin Yemen'e yönelik büyük hava saldırılarına hazırlandığı sırada gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

"ABD'nin Yemen'e planladığı saldırıları bu eylemle önlediklerini" iddia eden Seri, gündüz saatlerinde İsrail'in Yafa ve Askalan bölgelerine İHA'larla saldırılar düzenlediklerini de ifade etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukayı sürdüren İsrail'i hedef almaya devam edecekleri" tehdidinde bulundu.

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KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.