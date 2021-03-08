Yemen’deki göçmen kampında yangın: 8 ölü, 170 yaralı

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen’in başkenti Sana’da bulunan göçmen kampında çıkan yangında, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 170’ten fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yangının nedeninin henüz belirlenemediği belirtilen açıklamada, “Sana'daki göçmen kampında çıkan bir yangın sonucu mülteci ve güvenlik görevlilerinin ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Sekiz kişi öldü. Mağdurların ve yaralıların ailelerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.