Yemen'de valinin konvoyuna saldırı

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Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El Iryani, saldırı sonucu aralarında Lamlas’ın basın sözcüsü, fotoğrafçısı ve güvenlik danışmanının da bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda çevredeki 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada özetle “Yemen’in Aden vilayetinde bugün Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas’ın konvoyuna bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz” denildi.