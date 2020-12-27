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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Yemen'de tansiyonu artıracak gelişme

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Yemen'de tansiyonu artıracak gelişme
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Yemen'deki kanlı iç savaşta savaşan taraflardan birisi olan Suudi Arabistan'ın desteklediği koalisyon güçleri Taiz'de Husilere ait İHA'yı düşürdü.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin, Taiz'e bağlı Muha kenti semalarında uçan Husi milislere ait bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Koalisyon güçleri ile Yemen ordusu, zaman zaman Yemen ve Suudi Arabistan topraklarında Husilere ait İHA'ların imha edildiğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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