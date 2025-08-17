×
HABERLERDünya Haberleri

Yemen'de patlama! İsrail üstlendi

Güncelleme Tarihi:

Yemende patlama İsrail üstlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 09:17

Yemen'in başkenti Sana'da bir elektrik santrali yakınında patlamalar duyulduğu belirtildi. İsrail ordusu, saldırıyı sosyal medya paylaşımı ile üstlendi.

Yemen'de, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın güneyinde Haziz Elektrik Santrali yakınlarında patlamalar duyuldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım ile patlamaların düzenledikleri hava saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

Yapılan paylaşımda, 2000 kilometre uzaklıktaki Husi hedeflerinin vurulduğu ifade edildi.

Ensarullah (Husiler) Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesislerini ve sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi." ifadelerini kullanarak İsrail'e işaret etti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

