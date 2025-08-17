Yemen'de patlama! İsrail üstlendi

Haberin Devamı

Yemen'de, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın güneyinde Haziz Elektrik Santrali yakınlarında patlamalar duyuldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım ile patlamaların düzenledikleri hava saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

Yapılan paylaşımda, 2000 kilometre uzaklıktaki Husi hedeflerinin vurulduğu ifade edildi.

🎯STRUCK: A Houthi terrorist infrastructure site, 2,000 km away in Sanaa, Yemen.



The strike was in response to repeated Houthi missile & UAV attacks on Israel. Directed & funded by Iran, the Houthis exploit the seas to threaten Israel & global trade. pic.twitter.com/5T0eI35Qns — Israel Defense Forces (@IDF) August 17, 2025

Ensarullah (Husiler) Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesislerini ve sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi." ifadelerini kullanarak İsrail'e işaret etti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.