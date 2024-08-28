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Yemen'de meydana gelen selde 24 kişi kayboldu

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#Sel#Yemen#Husi
Yemende meydana gelen selde 24 kişi kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 13:26

Yemenin kuzeyindeki El-Mahvit kentinde meydana gelen selde 24 kişinin kaybolduğu, selin neden olduğu heyelanda ise 7 ev ile 4 dükkanın yıkıldığı bildirildi.

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Husilere ait Al Masirah televizyonunun haberine göre, Husilerin kontrolündeki Mahvit'te şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 24 kişinin kayboldu.

Mahvit'e bağlı Mulhan beldesinde ise sel ve heyelan nedeniyle 7 ev ile 4 dükkan yıkıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 22 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Yemen'de son haftalarda etkili olan sel felaketinin 51 bin aileyi etkilediği ve bunların çoğunun yerinden edilenlerden oluştuğu belirtilmişti.

Sellerden en çok Marib ve Hacce şehirlerinin etkilendiğine dikkati çekilen açıklamada, sellerden etkilenen diğer bölgelerdeki değerlendirme raporlarının ise henüz tamamlanmadığı vurgulanmıştı.

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#Sel#Yemen#Husi

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