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Yemen’de katliam! Hava saldırısında korkunç bilanço

#Yemen#Hava Saldırısı#Çocukları Kurtarın Vakfı
Yemen’de katliam Hava saldırısında korkunç bilanço

Sivil toplum kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı), Yemen’in Saada kentinde bulunan geçici gözaltı merkezine düzenlenen hava saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Yemen’de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki Saada kentine düzenlediği hava saldırısında geçici gözaltı merkezini hedef aldı. Sivil toplum kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) tarafından yapılan açıklamada, dün düzenlenen hava saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gözaltı merkezindeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve enkaz altında çok sayıda cesedin olduğu düşünülüyor.

Vakıf ayrıca, El Hudeyde kentinde düzenlene füze saldırıdan da 3 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklayarak, çatışmanın taraflarına çocukları ve ailelerini "devam eden şiddetten" korumaları ve nüfuslu bölgelerde patlayıcı silah kullanımından kaçınmaları çağrısında bulundu.

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Söz konusu saldırının basına yansımasının ardında koalisyon güçleri, saldırının araştırılacağını ifade etti. Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki al-Malki yaptığı açıklamada, "Bu raporu çok ciddiye alıyoruz ve bu nitelikteki tüm raporlar uluslararası onaylı, bağımsız bir süreç kullanılarak tam olarak araştırılacak. Süreç devam ederken, daha fazla yorum yapmak uygun olmaz” dedi.

Koalisyon güçleri, Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları arttırmasının ardından Husilere ait hedeflere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

DÜNDEN BU YANA İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Yemen’de Aden kenti hariç dünden bu yana internet kesintisi yaşandığı bildirildi. Husiler, kesintinin nedeninin koalisyon güçlerinin El Hudeyde kentindeki bir telekomünikasyon tesisine düzenlediği saldırı olduğunu öne sürdü.

BAE’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Lana Nusseibeh dün yaptığı açıklamada ise, koalisyon güçlerinin Yemen'de düzenlediği hava saldırılarına ilişkin soruya, "Koalisyon, tüm askeri operasyonlarında uluslararası hukuka ve orantılı yanıta uymayı taahhüt eder" dedi.

Öte yandan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

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#Yemen#Hava Saldırısı#Çocukları Kurtarın Vakfı

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