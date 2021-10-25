Yemen'de karşılıklı saldırılarda 814 kişi öldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Okul öncesi eğitimde yeni dönem Bakan Özer detayları Hürriyete anlattıOkul öncesi eğitimde yeni dönem! Bakan Özer detayları Hürriyet'e anlattı#Mahmut Özer
Yunanistan yerinde durmuyor Doğu Akdenizde ortak tatbikatYunanistan yerinde durmuyor! Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat#Yunanistan
Her şeyi değiştiren hamle Kırılma anı oldu... Kredisi tükeniyor... Uyurgezer gibi...Her şeyi değiştiren hamle! Kırılma anı oldu... Kredisi tükeniyor... "Uyurgezer gibi..."#Fenerbahçe
Dünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecekDünya bu hastayı konuşuyor... Koronanın gizemini çözecek!#Koronavirüs
Büyükelçiler krizinde bir ihtimal daha varBüyükelçiler krizinde bir ihtimal daha var#Osman Kavala
Çin duyurdu: Diğerlerine benzemiyor İşte virüsün yeni merkezi...Çin duyurdu: Diğerlerine benzemiyor! İşte virüsün yeni merkezi...#Koronavirüs
Ekonomik krize buğday çözümü... İşçiye 10, mühendise 16.5 kilo maaşEkonomik krize 'buğday' çözümü... İşçiye 10, mühendise 16.5 kilo maaş#Afganistan
CHPde iki belediye başkanı için kritik gün: Savunma yapacaklarCHP'de iki belediye başkanı için kritik gün: Savunma yapacaklar#CHP
Yıllardır ortada yok İşte Bitcoinin mucidi Nakamotonun hikayesiYıllardır ortada yok! İşte Bitcoin'in mucidi Nakamoto'nun hikayesi#Bitcoin
Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyorMeteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sıcaklık 12 derece düşüyor, kar geliyor!#Meteoroloji
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna... Resmen mucizeTekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna... Resmen mucize#Emine Arslan
Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı Meğer kariyeri boyunca...Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı! Meğer kariyeri boyunca...#Bülent Korkmaz
İran sınırında 1079 kilometre duvar göçü önlüyorİran sınırında 1079 kilometre duvar göçü önlüyor#Sınır
Pınar Altuğu kızdıran yorum: Bu benim bedenimPınar Altuğ'u kızdıran yorum: Bu benim bedenim!#Pınar Altuğ
Futbolcu Gökhan Çıradan boşanan Selin Ciğerciye basketçi sevgiliFutbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili#Selin Ciğerci
HABERLERDünya Haberleri

Yemen'de karşılıklı saldırılarda 814 kişi öldü

#Yemen#Ortadoğu#Dünya
Yemende karşılıklı saldırılarda 814 kişi öldü

Yemen'de hükümet ve koalisyon güçlerinin İran destekli Husi milislerle çatışmaları ve hava saldırıları nedeniyle 814 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, koalisyon güçleri Marib ilinin batısındaki el-Kesara ve el-Cevbe bölgelerinde son 72 saatte 88 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 36 askeri aracın imha edildiği ve 264'den fazla Husi milisin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Husi milislerin 550 kişiyi öldürdüğünü, 1200 kişiyi yaraladığını ve 90 kişiyi esir aldığını söyledi.

Seri, "Şebve ve Marib vilayetlerinde Zafer Baharı operasyonu sırasında toplam 3 bin 200 kilometrekarelik alan kurtarıldı." dedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

İlgili Haberler:

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık EmineBu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yemen#Ortadoğu#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!

Sienna Fotoğraf Ödüllerinin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslana verildi

Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!